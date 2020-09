Constálica Rallye de Vouzela: Carlos Matos vence. Armando Carvalho leva pontos máximos no CCR

Carlos Matos e Ricardo Faria (Peugeot 208 T16 R5) venceram a sétima edição de Constálica Rallye Vouzela, sendo esta a quinta vitória neste rali de Matos. A dupla do Peugeot terminou na frente de Fernando Teotónio e Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX), que ficaram a 51,6s da dupla vencedora. Luís Mota e Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo VII) foram terceiros à geral, a mais de um minuto dos vencedores. Nas duas rodas motrizes, Ernesto Cunha e André Couceiro (Peugeot 208 Rally4) venceram à geral.

Matos e Faria lideraram desde o primeiro troço, vencendo cinco das seis especiais do rali. Felizmente para a dupla do Peugeot 208 t16 R5 os seus adversários foram tendo problemas ao longo do rali. André Cabeças e Bino Santos (Citroen DS3 R5) bateram num poste, enquanto Alfredo Barros e Pedro Alves (Citroen C3 R5) partiram uma jante. Já Luís Rocha e Rui Raimundo (Ford Fiesta R5 MKII) tiveram dois furos na parte da manhã, que os deixou sem pneus para prosseguir.

Em termos de Campeonato do Centro de Ralis, Armando Carvalho e Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evolution V) têm pontuação máxima equivalente ao triunfo (quem ‘venceu’ foi Fernando Teotónio e Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX), com Daniel Ferreira e Rodrigo Pinheiro (Mitsubishi Carisma GT) e José Manuel Gomes e Pedro Vaz (Ford Fiesta R2) atrás de Carvalho e Santos.

O antigo vencedor da Taça do Mundo de Ralis, Rui Madeira, também esteve presente no Constálica Rallye de Vouzela. Acompanhado de Paulo Fiúza, a dupla do Mitsubishi Lancer Evo III (viatura com o qual Rui Madeira sagrou-se vencedor da Taça do Mundo de Ralis, na classe de Produção, em 1995) terminaram o rali na sétima posição da geral.