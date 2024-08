Constálica Rally Vouzela e Viseu: à espreita do CPR, com Promo, Start Centro, Clio, FPAK e GT…

Realiza-se no próximo fim de semana o Rally Constálica Vouzela e Viseu, prova que este ano contará para o Campeonato de Portugal GT de Ralis, Campeonato Promo Ralis, FPAK Júnior Team, Campeonato Start Centro Ralis, Campeonato Start 2RM Centro Ralis, Clio Trophy Portugal e KIA Rally Cup.

Como habitualmente nas estradas de asfalto da região do Interior Centro, ao redor de Viseu, o Constálica Rallye Vouzela Viseu continua a sua trajetória como uma das boas provas de ralis em Portugal, com troços realizados numa zona de uma beleza natural fantástica, bem como com uma rica história no que aos ralis diz respeito em Portugal. A forte tradição dos ralis na região de Viseu Dão Lafões, iniciou no longínquo ano de 1936, numa edição que já coincidia com a famosa Feira Franca.

Quanto a este evento, disputado pela primeira vez em 2014, o Constálica Rallye Vouzela e Viseu expandiu-se no ano passado à capital de distrito, Viseu, e para esta 11ª edição espera-se um rali que continue a crescer em dimensão como em relevância.

É clara há muito a intenção dos seus responsáveis levar a prova até ao Campeonato de Portugal de Ralis, principal escalão dos ralis em território nacional. Tal como referiu recentemente Sérgio Matos, da Constálica: “a prova tem todas as condições para almejar a tão desejada subida ao patamar superior do calendário nacional de ralis, até porque já provámos, ao longo dos anos anteriores, que estamos à frente em todos os domínios”, com o CEO da Constálica a acrescentar que “é urgente que haja uma triagem no final de cada ano, promovendo quem realmente trabalha no sentido de merecer estar entre os melhores, e relegar para lugares secundários quem não fez o trabalho de excelência”, disse.

Carlos Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vouzela, reconhece que o rali “está em crescendo ano após ano, tirando também partido deste novo formato desta super municipalidade que vem permitir que possamos ter mais público, reafirmando os nossos territórios, não só de Vouzela e Viseu, mas também os concelhos vizinhos”.

Já Fernando Ruas, presidente da Câmara Municipal de Viseu, destaca que “este evento é o contributo de dois municípios e de uma empresa de grande sucesso na região e que podem ajudar a alavancar o território. O apoio que temos dado ao Constálica Rallye Vouzela e Viseu é, naturalmente, para termos outro tipo de ambições. Interessa-nos muito a forma como está organizada a prova, mas aspiramos a muito mais”, disse.

Também José Correia, da Promolafões, sustenta que “existe um enorme empenho de parceiros e autarquias para que o Constálica Rallye Vouzela e Viseu continue a trilhar os caminhos do sucesso, organizativo, social e desportivo, pelo que estão reunidas todas as condições para que possamos ser obsequiados com o Campeonato de Portugal de Ralis».

A prova tem 297,25 Km, 72,40 de classificativas, entre sábado (31 de agosto) e domingo (1 de setembro). O primeiro dia privilegia duas passagens por Penoita (8,70 km – 16h13 e 18h19) e Vouzela/Castelo (7,10 km- 16h41 e 18h47) e super-especial noturna de Vouzela (2,60 km – 21h20 e 21h39), seguindo as equipas para o parque fechado, no Parque Urbano de Santiago, em Viseu, com a primeira a entrar às 23h15.

Para o segundo dia serão disputadas também duplas passagens pelas classificativas de Povolide (7,10 km – 11h37 e 14h19) e Santa Eufémia (10,70 km – 12h02 e 14h44). Pelas 15h40, as equipas entram em parque fechado na Feira de S. Mateus, procedendo-se, posteriormente, a entrega de prémios no palco principal do certame.

Destaque para a presença do Clio Trophy Portugal com oito carros, o FPAK Júnior Team com seis, há dois GT inscritos bem como 22 na prova dos Promo, estando ainda prevista a presença de Ernesto cunha com o seu Skoda Fabia RS Rally2, Carlos Matos (Škoda Fabia R5), André Cabeças (Ford Fiesta R5), entre outros.

Horário do Constálica Rallye Vouzela e Viseu

Sábado 31 de agosto, 1ª etapa

Início – C.M. Vouzela 15:50

PEC1 Penoita 1 8.70 km 16:13

PEC2 Vouzela / Castelo 1 7.10 km 16:41

Reagrupamento A – Vouzela – 30 mins 17:06

PEC3 Penoita 2 8.70 km 18:19

PEC4 Vouzela / Castelo 2 7.10 km 18:47

Reagrupamento B – Vouzela – 105 mins 19:12

PEC5 Vouzela 1A 2.60 km 21:20

PEC5 Vouzela 1B 2.60 km 21:39

Serviço A – Viseu – 45 mins 22:25

Domingo 1 de setembro, 2. etapa

Serviço B – Viseu – 15 mins 10:43

PEC6 Povolide 1 7.10 km 11:37

PEC7 Santa Eufémia 1 10.70 km 12:02

Reagrupamento C – Parque Santiago – Viseu – 30 mins 12:37

Serviço C – Viseu – 30 mins 13:10

PEC8 Povolide 2 7.10 km 14:19

PEC9 Santa Eufémia 2 10.70 km 14:44

Final – Feira de São Mateus 15:20

