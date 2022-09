Constálica Rali Vouzela e Viseu: Vitor Pascoal vence nos GT | AutoSport

Finalmente, um rali nos GT! Vitor Pascoal (Porsche 991 GT3 Cup) venceram 1m13.2s na frente da dupla espanhola Jorge Perez/Herminio Gonzalez (Porsche 997 GT3 Cup), com Paulo Carvalheiro/Décio Carvalheiro (Porsche 991 GT3 Cup) em terceiro.

No primeiro dia, Vitor Pascoal já liderava com 1m10.3s para Jorge Perez, 2m32.9s de avanço para Paulo Carvalheiro (Porsche 991 GT3 Cup) depois de ter terminado o dia de ontem 10.3s na frente de Jorge Perez/Herminio Gonzalez (Porsche 997 GT3 Cup), que deu muita luta na estrada, mas uma penalização de um minuto ‘tramou-o’. Caiu para terceiro, ainda recuperou o 2º lugar, mas já nada pode fazer em termos de luta pela vitória.

