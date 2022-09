Constálica Rali Vouzela e Viseu/Promo: Fernando Teotónio líder, mas prevê-se muito equilíbrio | AutoSport

Fernando Teotónio e Luís Morgadinho lideram o Campeonato Promo de Ralis à entrada da oitava prova da competição, o Constálica Rali de Vouzela e Viseu. Como se sabe, esta competição tem sido ‘afetada’ por um boicote, existindo diversos pilotos que se recusam a participar nas provas concomitantes com o CPR, o que tem levado a ralis muito diferentes uns dos outros, pois os melhores pilotos só se têm defrontado em algumas provas.

Neste contexto, nesta prova, correm quase todos os principais classificados do campeonato:

Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo X) lideram a competição com 56 pontos, mais três que Alfredo Moreira/Nuno Queirós (Fiat Uno 45 S), o que é um bom exemplo do que tem sido esta competição em termos de alternância de participantes nas diversas provas. Fernando Peres é terceiro com 54 pontos mas não marca presença em Vouzela e Viseu o que sucede com Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX), quartos do campeonato, com 49 pontos na frente de Filipe Nogueira/João Francisco Vieira (Peugeot 208 R2) que soma 45. Sétimos, Alexandrino Dinis/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX) somam 29 pontos, Rui Borges/Helena Maia (Mitsubishi Lancer Evo IX) são 11º com 24 pontos, na frente Henrique Rodrigues/Daniel Rodrigues (Mitsubishi Lancer Evo VII) que somam 20. Hélder Cordeiro/Bruno Pereira (BMW M3 E46) são 19º com 2 pontos e neste rali correm ainda Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII), André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo), Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta R2T) e João Castanheira/Carlota Teles (Ford Fiesta R2).

Para Fernando Teotónio “temos a certeza de que a Domingos Sport nos preparou um carro muito competitivo e isso faz-nos abordar a prova de Vouzela e Viseu com esperanças de que vamos poder atacar. Temos perfeita noção que perante uma concorrência tão forte, temos de andar muito rápido para defender a liderança do campeonato e continuar numa posição privilegiada para chegar ao título”.

Teotónio e Morgadinho brilharam em edições anteriores da prova, mas o piloto lembra que “apenas conhecemos dois dos troços, porque a parte de Viseu é totalmente nova. Mas é assim para todos e o nosso dever é estar na luta pela vitória”.

Esta edição do Constálica Rali Vouzela e Viseu, tem a duração de dois dias e conta com 9 especiais, repartidas entre sábado (40,60 km) e domingo (37,40 km), sendo a partida dada junto da Sé Catedral, em Viseu, e o final, previsto para as 15:23 de domingo, terá como palco a chegada à Feira de S. Mateus, no coração da urbe viseense.