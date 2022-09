Constálica Rali Vouzela e Viseu/Promo: Adruzilo Lopes bate André Cabeças por 1.6s | AutoSport

Nunca até aqui um rali do Campeonato Promo de Ralis, dos seis já realizados, tinha sido resolvido por tão curta margem, 1.6s. Nem sequer perto disso. Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX) bateram André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) por 1.6s ao cabo dos dez troços da prova (os dois primeiros cancelados, o primeiro em virtude da queda de uma árvore que ficou a obstruir a estrada, e o segundo devido a um ‘toque’ numa chicane que motivou a obstrução do troço pela Equipa #30 Mariana Machado/Pedro Dias da Silva (KIA Picanto), sem quaisquer consequências para a dupla.

Nos oito troços seguintes, grande luta, inicialmente a três, no segundo dia a dois, pelo triunfo.

André Cabeças foi o primeiro líder, batendo Adruzilo Lopes por 5.8s e Fernando Teotónio por 8.4s, mas na especial seguinte a quarta, Teotónio reagiu e venceu, batendo Cabeças por 2.4s e Adruzilo Lopes por 5.7, o que significou a troca de posições entre os dois pilotos dos Mitsubishi.

Na PE5, Cabeças voltou a vencer, na frente de Rui Borges/Helena Maia (Mitsubishi Lancer Evo IX), com André Lavadinho, fotógrafo, piloto de ocasião a fazer terceiro na super especial de Vouzela, a 1.2s. Fernando Teotónio cedeu 3.0s e André Cabeças 3.8s o que significou que Cabeças ficou com um avanço de 5.2 à entrada da super especial 1B as coisas não lhe correram bem, perdeu 12.7s devido a problemas com o intercooler, e caiu para terceiro, atrás de Fernando Teotónio e Adruzilo Lopes com este último a passar para a frente do rali depois de bater Teotónio por 3.7s.

No segundo dia, André Cabeças/Diogo Costa resolveram a questão mecânica, entraram completamente ao ataque e venceram as primeiras duas especiais, colocando-se apenas a 2.0s de Adruzilo Lopes/Paulo Leones, mas estes, que andaram também sempre a fundo, venceram a PE9 e praticamente sentenciaram o rali, confirmando-o na última especial, vencendo por 1.6s.

Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo X) atrasaram-se e depois de terem chegado ao fim do primeiro dia a 3.6s de Adruzilo Lopes, cederam 10.4s na primeira especial do dia e mais 7.5s na segunda, caindo para o terceiro lugar da geral, a 16.1s da frente, terminando o rali no terceiro posto, mas a 42.1s da frente. Ainda assim, uma boa operação de campeonato.

Rui Borges/Helena Maia terminaram na quarta posição a quase um minuto dos vencedores, 10.9s na frente de Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

João Marcelino/Valter Cardoso (Renault Clio R3 Maxi) terminaram em sexto, como os melhores das duas rodas motrizes, com

Nélson Trindade/Raquel Graça (Mitsubishi Lancer Evo X), Henrique Rodrigues/Daniel Rodrigues (Mitsubishi Lancer Evo VII), Filipe Nogueira/João Francisco Vieira (Peugeot 208 R2) e Hélder Cordeiro/Bruno Pereira (BMW M3 E46), fecharam o top 10.

Nas duas rodas motrizes dos ‘Promo’, Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta R2T), lideravam no final do 1º dia, com 21.8s de avanço para Filipe Nogueira/João Francisco Vieira (Peugeot 208 R2), mas na PE9, quando tudo apontava para um triunfo, entre os ‘Promo’, na ligação para a penúltima especial do rali o motor do Ford Fiesta ficou sem potência e a dupla foi obrigada a desistir. Hélder Cordeiro/Bruno Pereira (BMW M3 E46) foram segundos a 28.8s da frente, com Alfredo Moreira/Nuno Queirós (Fiat Uno 45 S) a terminarem na terceira posição dos 2RM, a mais de 5 minutos dos vencedores.

Foi uma aposta ganha da Promolafões, e dos municípios de Vouzela e Viseu, já que a prova teve imensa gente na estrada, sendo a entrega de prémios na Feira de S. Mateus um belo exemplo de como se ‘vai buscar’ público onde ele está…

