Constálica Rali Vouzela e Viseu: 1º triunfo de Gonçalo Henriques no FPAK Júnior Team | AutoSport

Gonçalo Henriques/António Santos (Kia Picanto GT), venceram a terceira prova do FPAK Júnior Team, inserido no Constálica Rali Vouzela e Viseu. A dupla da Domingos Sport bateu

Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Kia Picanto GT/Racing 4 You), por 12.3s numa luta que durou todo o rali. José Maria Bastos/António Pereira (Kia Picanto GT/ The Racing Factory) foram terceiros a quase minuto e meio, com José Quintas/Jorge Manuel Carvalho (Kia Picanto GT/BeFast MotorSport) a terminarem em quarto, longe da frente.

Mariana Machado/Pedro Dias da Silva (Kia Picanto GT/Sports & You) bateram logo na fase inicial da prova e abandonaram. Danny Carreira/Bruno Abreu (Kia Picanto GT/ PT Racing) também bateram e abandonaram o rali.

Rafael Cunha mantém a liderança, agora com 82 pontos, com Gonçalo Henriques a somar agora 60, relançando a competição. José Maria Bastos é terceiro com 31 pontos, mais quatro que José Quintas.

no final do 1º dia Gonçalo Henriques já liderava, 13.3s na frente de Rafael Cunha com José Maria Bastos a 45.6s. No 2º dia, a diferença subiu um pouco, passando para 14.1s no final da PE8, Rafael Cunha recuperou um pouco, mas o vencedor controlou a prova até ao fim, vencendo pela primeira vez este ano.