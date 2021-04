CNR, Rali Vieira do Minho: Adruzilo Lopes bate Fernando Peres em duelo de ‘gigantes’

FOTO Domingos Sport Competição/Luís Filipe Ferreira

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX) venceram a prova reservada ao Campeonato Norte de Ralis, no Rali vieira do Minho, depois de baterem Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 2.2s.

Numa autêntica luta de titãs, os dois ex-campeões nacionais de ralis entregaram-se a uma fantástica luta desde a primeira especial, chegaram a estar separados por 11.7s (favoráveis a Adruzilo Lopes), mas Fernando Peres nunca desistiu de lutar e depois de terminarem a manhã separados por 3.8s, Fernando Peres atacou forte na terceira passagem pelo troço da Senhora da Fé / Serradela 3 , PE5, e passou para a frente da classificação reservada aos concorrentes do ‘regional’ Norte.

No último troço, Serradela / Anjos 3 , Adruzilo Lopes bateu Peres por 3.8s e com isso recuperou a posição, vencendo com 2.2s de avanço. Um começo de campeonato excelente, com uma grande luta na frente: “Parabéns ao Martynas Samsonas pelo excelente Rali e consequente vitória á Geral.

Em termos de Campeonato Norte Ralis, travamos uma excelente luta com o Fernando Peres, e conseguimos vencer que era o nosso objetivo principal”, disse Adruzilo Lopes no final.

O lugar mais baixo do pódio ficou para Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII), que depois de terminarem a manhã a 1m40.1s da frente, mantiveram com alguma facilidade do derradeiro lugar do pódio no final do rali.

Filipe Teixeira e Bruno Coelho (Citroën C2 R2) venceram as duas rodas motrizes e o grupo X1, terminando no quarto lugar final. Deixaram João Andrade e Sérgio Paiva (Peugeot 106 GTI S16) a quase três minutos no grupo X1-9, eles que foram 13º da geral do CNR.

Augusto Costa e Susana Silva (Peugeot 208 VTI) foram quintos do CNR e vencedores dos P1. Tiago Almeida/Bruno Azevedo (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram sextos do CNR e terceiros dos X3-14. João Silva e José Azevedo (Nissan Micra 1.3S) venceram o X1-8.

A prova contou com mais concorrentes, que não pontuam para o CNR, por exemplo os vencedores à geral, os lituanos Martynas Samsonas e Ervinas Snitkas (Mitsubishi Lancer Evo IX) que venceram a prova com mais de um minuto de avanço para o vencedor do CNR, Adruzilo Lopes. Os lituanos venceram os seis troços do rali. Nesta classificação ‘geral’ incluindo os concorrentes que não pontuam para o CNR, Hugo Lopes e Tiago Neves (Ford Fiesta R2) foram quintos classificados, sendo os mais rápidos dos 2WD. Paulo Ferreira e Ivo Pukis (Mitsubishi Lancer Evolution IX P3) foram sextos.

