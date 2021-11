CNR, Rali de Viana do Castelo: Muito ainda por decidir | AutoSport

Já com o campeão, Adruzilo Lopes, encontrado, o Campeonato Norte de Ralis prossegue em Viana do Castelo.

A 9ª edição do Rali de Viana do Castelo vai para a estrada este fim-de-semana de 26 e 27 de novembro e conta com 73 inscritos. A prova organizada pelo Clube Automóvel de Santo Tirso é pontuável para o Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis e para o Campeonato Norte de Ralis.

Sem o ‘stress’ da luta pelo título, há ainda muitas lutas lá pelo meio, incluindo os Clássicos. Entre o terceiro e quinto posto do campeonato, Augusto Costa, João Andrade e Luís Morais e o triunfo nos 2WD, liderados para já por João Andrade, nove pontos na frente de Luís Morais com Augusto Costa cinco pontos mais atrás. Isto quando faltam duas provas.