CNR: Rali de Paredes adiado

Tal como tem vindo a suceder em todo o lado, devido à situação pandémica que se vive na região do Vale do Sousa, a Câmara Municipal de Paredes comunicou ao CAMI Motorsport a inexistência das condições de segurança que considera indispensáveis para a organização, neste momento, de eventos com a dimensão do Rali de Paredes (21/22 novembro).

Entretanto o CAMI Motorsport já solicitou à FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) o adiamento da prova, inscrita no calendário do Campeonato Norte de Ralis, para data a definir e logo que a situação pandémica o permita: “O CAMI Motorsport e a Câmara Municipal de Paredes reiteram a vontade de colocar na estrada o Rali de Paredes quando forem reunidas as condições de segurança tão ambicionadas por todos”, lê-se no comunicado do Clube.