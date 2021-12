CNR, Rali de Cerveira: Desistência de João Andrade afasta-o do título de 2 RM | AutoSport

Muito embora tivesse concluído a primeira ‘ronde’ do Rali de Cerveira na liderança, a dupla João Andrade/Sérgio Paiva (Citroen Saxo) foi forçada a desistir na última prova do Campeonato Norte de Ralis, devido a problemas na caixa de velocidades, e a questão do título de duas rodas motrizes (2RM) fica, agora, favorável a Augusto Costa, quando restam ainda quatro classificativas para o final deste evento organizado pelo CAMI Motorsport.

Andrade foi o mais rápido nas duas primeiras passagens por Gondarém-Vilar de Mouros (12,99 km) e Gondar (8 km), mas quando chegou à assistência, em Cerveira, recebeu a notícia que não deseja ouvir da sua equipa de mecânicos:

“A caixa de velocidades partiu e não poderei continuar em prova. É frustrante, pois as duas primeiras classificativas tinham-me corrido muito bem. Agora, claro qur o título de duas rodas motrizes fica em risco e, salvo erro, poderei perder o título para o Augusto Costa pela diferença de um ponto!”, lamentava João Andrade.

Classificação após PEC 2

1º, João Andrade/Sérgio Paiva (Citroen Saxo), a 13m42,7s

2º, Rafael Pereira/Alberto Silva (Peugeot 208 R2), a 10.7

3º, Paulo Antunes/Alberto Oliveira (Peugeot 208 VTI), a 11.7

4º, Augusto Costa/Susana Silva (Peugeot 208 VTI), a 20.8

5º, Rui Borges/André Ventura (Mitsubishi Lancer), a 28.9

6º, Fábio Caseiro/Ilberino Santos (Peugeot 106 GTI), a 44.6

7º, Fernando Peres/Pedro Dias da Silva (Mitsubishi Lancer), a 45.5

8º, Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208), a 54.6

9º, Pedro Lopes/Duarte Gouveia (Peugeot 207 GTi), a 58.4

10º, José Dominguez/Alejandro Fernandez (Subaru Impreza STI), a 58.5

O Rali de Cerveira tem o final previsto para as 16H16.