CNR/Rali da Água/Alto Tâmega: Fernando Peres de regresso aos triunfos | AutoSport

Fernando Peres e José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) regressaram aos triunfos no Campeonato Norte de Ralis, numa prova em que um furo de um dos pneus do Mitsubishi Lancer Evo IX de Adruzilo Lopes e Paulo Silva os relegou para os confins da classificação quando eram segundos classificados e perseguiam os líderes da prova.

Depois do ‘infortúnio’ sofrido no Rali Município de Mesão Frio e que levou Peres a já não regressar ao evento depois de um erro ter atrasado muito a dupla Peres/Fifé, o piloto da Peres Competições entrou neste evento com toda a garra e depressa se afastou de Adruzilo Lopes.

Ao cabo de dois troços a diferença entre primeiro e segundo já se cifrava em 10.3s, enquanto no final da manhã Lopes já estava a quinze segundos da frente. Depois, veio o furo, e Peres ficou com um avanço de 1m38.5s para Luís Morais/António Pereira (Peugeot 208 R2) que terminaram no segundo lugar da geral e como vencedores dos 2WD.

João Andrade/Sérgio Paiva (Citroën Saxo Cup) foram segundos dos 2WD, terceiros da geral, nunca conseguindo bater o pé aos vencedores da sua categoria. Numa classificação que cedo ficou ordenada, só mexendo com o atraso de Adruzilo Lopes, Rafael Cunha e Gonçalo Cunha (Peugeot 206 GTi) foram quartos na frente de André Ribeiro/AlbertoSilva (Peugeot 206 GTi).

Para Fernando Peres, “Este é um rali ‘fetiche’ para nós, pois foi aqui que obtive a minha primeira vitória em 1992.

É um rali que nos corre sempre bem e preparamos bem a prova. Vínhamos de uma série de resultados negativos, por uma razão ou por outra e precisávamos desta vitória. Entrámos ao ataque, conseguimos levar os pontos para relançar o campeonato e por isso estamos muito contentes. Parabéns à equipa de assistência pois o carro estava espetacular, pudemos andar sempre ao ataque, menos nesta última especial onde gerimos pois já tínhamos uma boa margem e permitiu-nos alcançar um bom resultado.

Era importante andar na frente desde início nesta prova muito difícil, pois o Adruzilo é um grande piloto, mas conseguimos e estamos muitos felizes por isso. Em Famalicão queríamos terminar o rali pois vínhamos de um acidente muito forte e quer eu quer o Zé Pedro estávamos ainda em convalescença e na última prova acabamos por ter um percalço, com uma avaria técnica e decidimos nem participar na prova no dia seguinte. Queríamos vencer este rali e foi o que conseguimos pelo que estamos felizes”, disse Fernando Peres, que com este triunfo reduz para 3-2 o resultado em termos de vitórias face a Adruzilo Lopes, e reduz significativamente a diferença que tinha no campeonato que fica agora perfeitamente relançado, pois faltam ainda quatro provas.



Classificação

POS. EQUIPA CARRO Tempo/dif.CAT.

1 Fernando Peres – José Pedro Silva Mitsubishi Lancer Evo IX 38:28.9 P3-7

2 Luís -Morais António Pereira Peugeot 208 R2 +1:45.4 P1-2

3 João Andrade – Sérgio Paiva Citroën Saxo Cup +2:04.3 X1-9

4 Rafael Cunha – Gonçalo Cunha Peugeot 206 GTi +3:02.4 X1-9

5 André Ribeiro – AlbertoSilva Peugeot 206 GTi +3:44.9 X1-9

6 Henrique Rodrigues – Daniel Rodrigues Mitsubishi Lancer Evo VII +3:50.5 P3-7

7 João R. Soares – Bruno Sá Citroën Saxo Cup +7:48.0 X1-9

8 Alfredo Moreira – Pedro Nogueira Fiat Uno 45 S +8:58.9 X1-8

9 Francisco Azevedo -Nuno Ferreira Peugeot 205 GTI 1.9 +9:12.5 X2-10

10 Pedro Ribeiro- João Bompastor Peugeot 106 XSI +10:47.6 X1-8

11 Adruzilo Lopes – Paulo Silva Mitsubishi Lancer Evo IX +11:13.3 P3-7