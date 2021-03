CNR, João Andrade: “Devia haver um mínimo de três semanas entre cada rali”

João Andrade é um piloto que corre no grupo X1 do Campeonato Norte de Ralis, no seu Citroën Saxo Cup e também ele nos deu a sua opinião sobre os regulamentos e calendário do Campeonato Norte de Ralis: “Estou de acordo com o regulamento. Só acho que peca pelas incoerências como poder correr um R2 e um R3 não poder, quando na verdade alguns R2 são competitivos de igual forma que os R3. A questão de poder correr um Proto, como o mais recente projeto do Mitsubishi Mirage Proto (ndr, André Cabeças) concordo, sim, mas perde o sentido quando um N5 já não é permitido. São carros baseados no mesmo contexto e a admissão destas viaturas iria permitir que os pilotos recorressem mais ao mercado nacional, que tão bons construtores e preparadores tem”, começou por dizer, dando depois a sua opinião relativamente ao calendário: “A minha opinião não é muito positiva, sendo um calendário extenso para a realidade vivida, mal dividido, com a realização de provas de semana a semana ou com duas semanas de intervalo. A maior parte dos pilotos do regional, ou trabalha, ou estuda, e ainda despende do seu tempo para tratar da logística da equipa para cada prova, e da forma que está feito afeta a vida profissional. Para além disso, no caso de haver um problema mecânico, pode não haver tempo de reparar o carro. Na minha opinião, devia haver um limite de tempo mínimo de três semanas entre cada rali”, concluiu.