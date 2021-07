CNR: Adruzilo Lopes lidera Rali de Famalicão | AutoSport

Adruzilo Lopes/Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evolution IX) lideram o Rali de famalicão ao cabo de dois curtos troços, e têm um avanço de sete segundos para Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) com 4.7s desta margem a ter sido conseguida logo no primeiro troço.

Terceiro lugar para a dupla Armando Costa/Octávio Araújo (Mitsubishi Lancer Evo VI), que distam 14.4s da frente. No quarto posto e na frente das duas rodas motrizes, João Andrade/Sérgio Paiva (Citroen Saxo), com 3.3s de avanço para

Tiago Silva/Ricardo Faria (Seat Ibiza Cupra D). Filipe Silva/Joana Silva (Mitsubishi Lancer Evolution V/) são sextos na frente de Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta 1.0 Ecoboost). Nelson Silva/José Janela (Mitsubishi Lancer Evolution VI), Miguel Carvalho/António Reis (Peugeot 206 GTi) e Nuno Alves/Bruno Machado (Citroen C2 R2) fecham o top 10.

Classificação após PE2

1 Adruzilo Lopes/Paulo Silva Mitsubishi Lancer Evolution Ix 6:04.2 P3

2 Fernando Peres/José Pedro Silva Mitsubishi Lancer Evo Ix 0:07.0 X3

3 Armando Costa/Octávio Araújo Mitsubishi Lancer Evo Vi 0:14.4 X3

4 João Andrade/Sérgio Paiva Citroen Saxo 0:27.0 X1

5 Tiago Silva/Ricardo Faria Seat Ibiza Cupra D 0:30.3 X4

6 Filipe Silva/Joana Silva Mitsubishi Lancer Evolution Vi 0:31.2 X3

7 Mário Castro/Ricardo Cunha Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 0:32.5 P2

8 Nelson Silva/José Janela Mitsubishi Lancer Evolution Vi 0:34.7 X3

9 Miguel Carvalho/António Reis Peugeot 206 Gti 0:38.1 X1

10 Nuno Alves/Bruno Machado Citroen C2 R2 0:40.3 X1

11 Luís Morais António Manuel Martins Pereira Peugeot 208 Vti (R2b) 0:42.7 P1

12 Viana Martins Gonçalo Palmeira Renault Clio 3 Rs 0:42.9 X2

13 Jacinto Oliveira Roberto Oliveira Renault Megane Sport 0:48.6 X2

14 Capela Morais António Vieira Skoda Fabia Rs Tdi 0:48.6 X4

15 Daniel Silva Filipe Martins Ford Fiesta 0:58.6 P2

16 Carlos Goncalves Rita Martins Peugeot 206 Gti 1:04.8 P1

17 José Freitas Vitor Silva Opel 1204 Sl 1:27.1 X2

18 Alfredo Moreira Cláudia Coelho Fiat Uno 45s 1:47.6 X1