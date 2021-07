CNR: Adruzilo Lopes domina Rali de Famalicão | AutoSport

Adruzilo Lopes e Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evolution IX) dominaram por completo o Rali de Famalicão, vencendo todas as especiais da prova, terminando com uma vantagem de 52.5s sobre Fernando Peres e José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) que desta feita não conseguiram dar mais luta à dupla vencedora, que desta forma ‘desempata’ as contas do campeonato a seu favor. Se no final dos dois troços de sábado a margem de sete segundos ainda era recuperável, o mau arranque de segundo dia de prova de Peres, que foi apenas sexto na especial, perdendo 26.1s foi decisiva.

Terceiro lugar para Filipe Silva/Joana Silva (Mitsubishi Lancer Evolution VI) que chegaram a essa posição na quarta especial depois do abandono de Armando Costa/Octávio Araújo com uma avaria no Mitsubishi Lancer Evo VI), eles que até aí eram quem mais de perto perseguia Adruzilo Lopes.

Quarto posto para Tiago Silva/Ricardo Faria (Seat Ibiza Cupra D) vencedor das duas rodas motrizes, mas no CNR, o triunfo nos 2WD que participam no campeonato foi para Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta 1.0 Ecoboost) quintos da geral.

A fechar o top 10 ficaram Nelson Silva/José Janela (Mitsubishi Lancer Evolution V) no sexto lugar, na frente de Nuno Alves/Bruno Machado (Citroen C2 R2), Miguel Carvalho/António Reis (Peugeot 206 Gti 2), Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Peugeot 206 Gti) e Rafael Pereira/Alberto Silva (Peugeot 208 R2). Mais informação quando possível.

Classificação

1 Adruzilo Lopes Paulo Silva Mitsubishi Lancer Evolution Ix 30:32.4 P3

2 Fernando Peres José Pedro Silva Mitsubishi Lancer Evo Ix 0:52.5 X3

3 Filipe Silva Joana Silva Mitsubishi Lancer Evolution Vi 1:22.0 X3

4 Tiago Silva Ricardo Faria Seat Ibiza Cupra D 1:26.8 X4

5 Mário Castro Ricardo Cunha Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 1:41.4 P2

6 Nelson Silva José Janela Mitsubishi Lancer Evolution Vi 1:48.1 X3

7 Nuno Alves Bruno Machado Citroen C2 R2 2:11.5 X1

8 Miguel Carvalho António Reis Peugeot 206 Gti 2:13.7 X1

9 Rafael Cunha Gonçalo Cunha Peugeot 206 Gti 2:24.8 X1

10 Rafael Marques Pereira Alberto Silva Peugeot 208 R2 2:31.5 P1

11 Manuel Pereira Pedro Alves Peugeot 208 R2 2:50.3 P1

12 João Pedro Sousa Tiago Silva Renault Clio 2:52.7 X2

13 André Ribeiro Joao Alves Peugeot 206 Gti 3:00.9 X1

14 Joao Gonçalves Rui Araujo Honda Civic 3:08.3 X2

15 Pedro Lopes Duarte Gouveia Peugeot 207 Gti 3:21.5 X2

16 Tiago Pereira Fernando Pereira Peugeot 205 3:31.5 X2

17 Fábio Santos Ricardo Sismeiro Citroen Saxo 3:36.7 X1

18 Viana Martins Gonçalo Palmeira Renault Clio 3 Rs 3:37.8 X2

19 Capela Morais António Vieira Skoda Fabia Rs Tdi 4:03.9 X4

20 Carlos Goncalves Rita Martins Peugeot 206 Gti 4:37.8 P1

21 Bruno Gomes Pedro Cardoso Fiat Punto 85 Sport 4:43.4 X1

22 Nuno Bessa Marco Campos Peugeot 106 4:47.7 X1

23 Jacinto Oliveira Roberto Oliveira Renault Megane Sport 4:58.4 X2

24 Bruno Silva Paulo Neto Opel Astra 5:08.2 X2

25 Frederico Figueiredo De Castro André Gaspar Citroen Saxo 5:15.0 X1

26 Diogo Mendes José Santos Toyota Starlet (Ep 71) 5:16.6 X1

27 Alexandre Bouça Hugo Bouça Citroen Saxo 5:21.3 X1

28 Rui Peres Tiago Ferreira Toyota Yaris (Ncp10) 5:23.2 X1

29 Antonio Cruz Mário Cardoso Bmw 2002 5:31.0 X2

30 Davide Mendes Hugo Monteiro Bmw 316 I 5:38.4 X2

31 Sérgio Freitas Miguel Rodrigues Hyundai Getz 5:58.2 X4

32 Pedro Holzer Miguel Silva Citroen Saxo 6:04.4 X1

33 Daniel Silva Filipe Martins Ford Fiesta 6:06.3 P2

34 Francisco Azevedo Nuno Ferreira Peugeot 205 Gti 6:11.0 X2

35 Tiago Vilela Beatriz Pinto Peugeot 106 Gti 6:12.0 X1

36 Hélder Filipe Rodrigues Martins Diana Martins Bmw M3 (E36) 6:28.5 X2

37 Joao Silva Amandio Bacelar Peugeot 106 Rallye 6:32.3 X1

38 Joao Soares Bruno Sá Citroen Saxo 6:40.1 X1

39 Manuel Sampaio Antonio Matos Honda Civic 6:40.7 X2

40 Rui Ferreira Carlos Dias Peugeot 106 6:46.4 X1

41 Afonso Gonçalves Nuno Monteiro Fiat Punto 85 Sport 6:51.4 X1

42 Ricardo Azevedo Cátia Dias Renault Megane Coupe 7:10.2 X1

43 Rui Cunha Bruno Miguel Silva Citroen Saxo 7:21.5 X1

44 Joaquim Maia Filipa Azevedo Ford Fiesta L 7:23.3 X1

45 Pedro Carvalho Pedro Santana Nissan Micra 1.3 S 8:08.1 X1

46 Carlos Freitas André Dias Toyota Corolla Ee90 8:17.2 X1

47 Tiago Faria Sergio Carvalho Kia Picanto 8:32.6 X1

48 Nuno Marinho Mario Correia Renault Clio 9:25.5 X2

49 Pedro Lemos Ribeiro João Bompastor Ferreira Peugeot 106 Xsi 9:57.6 X1

50 João Silva José Azevedo Citroen C2 R2 10:40.2 X1

51 Luis Ferrete Vanessa Ferrete Bmw 316 I (E36) 11:04.4 X2

52 Nuno Rodrigues Ricardo Sousa Peugeot 106 12:00.2 X1

53 Pedro Cecilio Tiago Soares Fiat Punto Hgt 12:51.7 X2

54 Helder Macedo Marco Mota Citroen C2 13:46.2 X2

55 Antonio Alcobia Joaquim Serrão Peugeot 306 14:29.3 X2

56 Sandra Silva Eduarda Silva Nissan Micra 1.3 S 16:00.8 X1

57 Alfredo Moreira Cláudia Coelho Fiat Uno 45s 24:50.0 X1