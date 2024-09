Clio Trophy Portugal: triunfo de Pedro Pereira no Constálica Rallye Vouzela e Viseu

Três ralis, três vencedores diferentes, pouco mais de uma dezena de pontos separam os três primeiros classificados da competição, que tem ainda duas provas pela frente.

Depois de Gil Antunes (Rali de Lisboa) e de Danny Carreira (Castelo Branco) foi a vez de Pedro Pereira Jr. se estrear a vencer no Clio Trophy Portugal. Com Tiago Silva como navegador, o jovem piloto da Mealhada foi o vencedor do 11º Constálica Rallye Vouzela e Viseu e é o novo líder da competição promovida pela Renault Portugal. Gil Antunes e Nuno Coelho terminaram nos restantes lugares do pódio.

A época de estreia do Clio Trophy Portugal está a ser um sucesso e o equilíbrio é só um dos destaques, como também confirmam os escassos 12 pontos de diferença entre os três primeiros classificados, realizadas que estão as três primeiras provas da competição promovida pela Renault Portugal.

A dupla Pedro Pereira Jr./Tiago Silva chegou ao 11º Constalica Rally de Vouzela e Viseu determinada em lutar pela vitória. “Depois do rali de Castelo Branco, toda a equipa refletiu sobre a forma como as duas primeiras provas tinham corrido. Fizemos dois testes, corrigimos afinações, percebemos melhor o comportamento das diferentes misturas de pneus e fizemos algumas mudanças ao nível das notas. Todos esses fatores foram decisivos para, finalmente, conquistarmos o primeiro triunfo e assim entrarmos na luta pelo ´título´. Foi um rali muito competitivo (só lamento o azar do Danny Carreira) e vai ser uma luta espetacular até à derradeira prova, com quatro pilotos com as mesmas aspirações”, sublinhou Pedro Pereira Jr.

Com uma prova em crescendo, a dupla Gil Antunes/Diogo Correia conquistou a segunda posição, a escassos 15,1 segundos do líder. “No primeiro dia, não gostei da afinação do carro, que revelou uma tendência excessiva para fugir de frente. Isso foi corrigido para domingo, o que me permitiu atacar em todas as classificativas e ganhar o duelo pelo segundo lugar. O troféu está espetacular e a luta pela vitória vai ser muito, mas mesmo muito animada”.

No derradeiro lugar do pódio terminou Nuno Coelho que, desta vez, fez dupla com Jorge Carvalho. “Cumpri com o objetivo de terminar no pódio e isso é excelente. Só tenho pena de, nas classificativas noturnas de sábado, ter perdido tempo com as minhas dificuldades de visão e de ter entrado a ´dormir´ na especial de abertura de domingo. Isso impediu-me de dar mais luta ao Gil Antunes, mas mesmo assim estou satisfeito”.

Com o quarto lugar, a dupla Luís Caetano/David Monteiro alcançou o melhor resultado da época. O jovem piloto de Leiria sublinhou: “Estou feliz, mas consciente que tenho muito trabalho a fazer para chegar aos pilotos da frente. Este foi apenas o meu terceiro rali em que participei, por isso, só os quilómetros e alguns testes é que vão ajudar a ser ainda mais competitivo”.

A dupla Paulo Barata/Joaquim Alvarinhas fechou o quinteto da frente, com o piloto de Góis a destacar: “Foi um rali difícil, mas muito positivo, com mais um navegador novo e progressos em termos de ritmo”.

Com quatro vitórias em troços, a dupla Danny Carreira/Marco Vilas Boas terminou num inglório sexto lugar, perdendo a liderança do Clio Trophy Portugal. Os cerca de três minutos perdidos com um furo, na quarta classificativa do 11º Constalica Rallye Vouzela e Viseu, afastaram a equipa da luta pelas posições cimeiras, com o piloto a desabafar: “Pelo menos terminámos e voltámos a mostrar a nossa competitividade. Queríamos vencer, mas vamos para as duas próximas provas determinados em consegui-lo”.

A dupla Henrique Azenha/Hugo Marques terminou na sétima posição, com o piloto a afirmar: “Foi um rali positivo e sempre a melhorar. Para a idade que ambos temos, o resultado é excelente”.

A dupla José Pedro Quintas/Nuno Carvalhosa foi a única desistente do 11º Constálica Rallye Vouzela e Viseu. “Na penúltima classificativa fui obrigado a sair de estrada para evitar males maiores, na sequência do acidente de que foi vítima o piloto que me precedia”, sublinhou o jovem de Viana do Castelo.

O Clio Trophy Portugal prossegue no Rali da Água-Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, nos dias 13 e 13 de setembro.

Classificação Clio Trophy Portugal – Constálica Rallye Vouzela e Viseu

1.º Pedro Pereira Jr. / Tiago Silva, 44m59,1s

2.º Gil Antunes / Diogo Correia, a 15,3s

3.º Nuno Coelho / Jorge Carvalho, a 29,8s

4.º Luís Caetano / David Monteiro, a 1m55,9s

5.º Paulo Barata / Joaquim Alvarinhas, a 2m50,2s

6.º Danny Carreira / Marco Vilas Boas, 3m13,4s

7.º Henrique Azenha / Hugo Marques, a 6m04,2s

Não terminaram: José Pedro Quintas / Nuno Carvalhosa

Vencedores de classificativas: Pedro Pereira Jr. (5); Danny Carreira (4).

Líderes: Danny Carreira PE1, Pedro Pereira Jr. PE2, Danny Carreira P3, Pedro Pereira Jr. PE 4 a PE9

Classificação do Clio Trophy Portugal

1º Pedro Pereira Jr., 65 pontos;

2º Gil Antunes, 59;

3º Danny Carreira, 53;

4º Nuno Coelho, 42;

5º Luís Caetano, 25;

6º Paulo Barata, 24;

7º Ricardo Azenha, 16;

8º José Pedro Quintas, 13;

9º Vasco Tintim, 11;

10º Carlos Marreiros, 10.

Próxima prova: Rali da Água – Transibérico Eurocidade Chaves / Verín, 13 e 14 de setembro.