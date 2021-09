CCR/Constálica Rallye Vouzela: Triunfos de Vítor Pascoal e André Cabeças | AutoSport

Realizou-se no passado fim de semana a quarta prova do Campeonato Centro de Ralis, o 8º Constálica Rallye Vouzela, evento que foi ganho por Vítor Pascoal e Ricardo Faria, aos comandos do Porsche 991 GT3 Cup, com André Cabeças e Bino Santos (Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II) a triunfar entre os concorrentes do Campeonato Centro de Ralis.

Num campeonato (CCR) que tem vindo a ser totalmente dominado pelo piloto do Mirage, e num rali bem indicado para fazer sobressair as melhores características do Porsche, foi natural o domínio do piloto de Baião, que triunfou um todos os seis troços que fizeram parte do rali.

No Campeonato de Portugal RGT Ralis, Paulo Carvalheiro chegou a Vouzela na frente do campeonato e por aí continua já que até aqui assegurou um triunfo, dois segundos lugares e um quarto, enquanto Pascoal conta por vitórias os três ralis realizados, estando agora somente quatro pontos atrás de Carvalheiro.

Nesta prova, Pedro Silva e Alexandre Rodrigues (Porsche 997 GT3 Cup 3.6) ainda deram alguma luta a Pascoal, inicialmente, mas uma avaria no Porsche não lhes permitiu levá-la mais longe. Ao cabo de dois troços, Carvalheiro já estava a 1m43.1s de Pascoal, e terminou o rali a 4m14.3s do vencedor.

No CCR, Cabeças fez o mesmo que Pascoal: venceu os troços todos, terminando o rali com 1m09.6s de avanço para Pedro Silva e Nuno Rodrigues da Silva (Peugeot 208 R2) que foram os mais fortes da duas rodas motrizes e venceram o grupo P1-2. Se Cabeças se distanciou rapidamente, já a luta pelos restantes lugares do pódio foi inicialmente mais equilibrada. Pedro Silva (Peugeot 208 R2) perdeu o segundo lugar do CCR para Manuel José Gomes (Renault Clio R3 Access) na PE2, recuperando-a na PE4, para não mais largar até final.

O piloto do Renault Clio fechou o pódio, ainda que na geral do rali tenha sido Luís Mota (Mitsubishi Lancer Evo VII) a ocupar o quarto lugar. No CCR, quarto posto para Miguel Carvalho (Peugeot 206 GTi), que terminou na frente de José Viana Martins (Renault Clio III RS).

No campeonato, André Cabeças lidera com 100 pontos, quase o dobro de Pedro Silva (54). Terceiro lugar para Manuel José Gomes (34) com Ricardo Coelho (33) logo a seguir. Quinto posto para Miguel Carvalho (28) e Paulo Correia (28).

Classificação geral

1 Pascoal Vítor – Faria Ricardo Porsche 991 GT3 Cup 34:25.7 RGT

2 Cabeças André – Santos Bino Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II +1:18.5 X3-14

3 Silva Pedro – Rodrigues da Silva Nuno Peugeot 208 R2 +2:28.1 P1-2

4 Mota Luís – Ramos Alexandre Mitsubishi Lancer Evo VII +2:38.0 P3-7

5 Gomes José Manuel – Pedrosa Bruno Renault Clio R3 Access +2:44.6 X2-10

6 Carvalho Miguel – Reis António Peugeot 206 GTi +3:27.2 X1-9

7 Viana Martins José – Palmeira Gonçalo Renault Clio III RS +3:37.2 X2-10

8 Castro Mário – Cunha Ricardo Ford Fiesta R2T +3:39.9 P2-3

9 Coelho Ricardo – Santana Pedro Toyota Starlet EP91 +3:40.7 X1-8

10 Carvalheiro Paulo – Carvalheiro Dércio Porsche 991 GT3 Cup +4:14.3 RGT

11 Cordeiro Hélder – Pereira Bruno BMW M3 E46 +4:17.5 X2-12

12 Martins Luís – Marques Paulo Peugeot 208 R2 +4:20.3 P1-2

13 Denis José – Ferreira Jorge BMW 320i E36 +4:21.0 X2-11

14 Araújo João – Araújo Luís Mitsubishi Lancer Evo VIII MR +4:37.8 X3-14

15 Portela Isaac – Susano Duarte Citroën C2 R2 +5:00.5 X1-9