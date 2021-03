CCR, Armando Carvalho: “Falta um campeonato intermédio, do género do Open ou Taça”

Armando Carvalho é o campeão em título do Campeonato Centro de Ralis, na sequência da publicação dos regulamentos técnicos e desportivos dos ‘regionais’, congratula-se com o facto dos R5 não entrarem para as classificações juntamente com quem disputa o campeonato, entendendo também que faz falta um campeonato ‘intermédio’: “Os regulamentos, mais uma vez, saíram tarde demais. Este ano passou todos os limites e depois duma espera tão grande, poucas novidades. Ainda assim, uma importante e que concordo integralmente é o facto dos R5 não poderem contar para a classificação final. Os regionais são a segunda divisão dos ralis, e a mais baixa em termos de custos, e não pode ser uma forma de pilotos menos competitivos no CPR encontrarem uma forma de lutar facilmente pelas vitórias. Na minha opinião, são sempre bem vindos mas como extra, para treinar para experimentar novas afinações etc.

Agora, campeonatos regionais devem ser sempre para veículos sem homologação, com homologação extinta.

Para além disso acho que começa a faltar um campeonato intermédio de iniciação do género do Open ou Taça, ou que lhe quiserem chamar.

Em relação ao calendário, a minha opinião é que é mau demais. Provas a mais, e muito ‘encostadas’ nas outras, provas terra no meio do asfalto, sinceramente parece que tudo está bem no nosso país. Parece fácil entender que seis provas, três em piso de terra, três em asfalto, agrupadas e no máximo uma por mês.

60 km a 70 km de classificativas e inscrições com valores a rondar os 300€ era a fórmula de sucesso. Penso que deveria ainda ser criado um troféu de iniciação, com carros até 1300cc, e inscrições mais baratas para aliciar novos pilotos.

Infelizmente devido a pandemia foi impossível montar um projeto para fazer todo o campeonato, o que era a nossa vontade, assim vamos estar em algumas provas, aquelas que mais gostamos e que maior retorno possam dar aos nossos patrocinadores”, concluiu.