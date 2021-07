CCR: Armando Carvalho e Ana Santos lideram Rali Alitém | AutoSport

Armando Carvalho e Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evolution V) lideram o Rali Alitém, terceira prova do Campeonato Centro de Ralis. Ao cabo de dois troços, a dupla campeã do ano passado nesta competição, lutou nos dois troços com nomes muito fortes dos ralis portugueses, Rui Madeira, que com Liliana Costa (Mitsubishi Lancer Evolution IX) é segundo a 6.6s e também Fernando Peres e João Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evolution IX), que depois de terem terminado a primeira especial a 1.0s dos líderes, despistaram-se no segundo, sem consequências físicas para os ocupantes, mas com alguns danos visíveis no carro.

Desta forma, o terceiro lugar ao cabo dos dois troços de hoje vai para os melhores das duas rodas motrizes: Gonçalo Henriques/Tiago Neves (Renault Clio), que estão a 23.4s da frente e lideram os X2. Seguem-se Rui Santos/João Sebastião (Subaru Impreza) a 25.9.

Quinto posto para Daniel Ferreira/Rodrigo Pinheiro (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 27.4s da frente, sexto para Luis Simões/Filipe Oliveira (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 32.2s com Gonçalo Filipe Veríssimo/Fábio Reis (Citroen AX) a 40.2s.

Os vencedores das duas primeiras provas, André Cabeças/Ilberino Santos (Mitsubishi Mirage Evo), é que não começaram muito bem o rali, pois são apenas sétimos a 40.9s da frente.

A fechar o top 10 estão Alexandrino Dinis/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 42.0s e Paulo Correia/Tiago Amado (Renault Twingo R2) a 43.1s.

O rali completa-se amanhã com mais quatro troços.

Filme do dia

A manhã cinzenta e a chuva miúda que caiu antes da hora de almoço ainda deixou as equipas na expectativa. Os reconhecimentos tinham sido feitos com o tempo e o piso secos e esta alteração da meteorologia podia implicar mudanças na forma de abordar as participações de cada formação no Rali Alitém. Contudo, o sol impôs-se e a tarde de competição foi marcada pelo tempo seco e o muito pó que se levantou nos troços de terra na região de Albergaria dos Doze.

A acção começou com a City Stage que animou o público na Pista de TT do Arnal. Ao longo de pouco mais de 600 metros as equipas concorrentes no Rali Alitém preocuparam-se em dar espectáculo, pois esta classificativa não contava para as contas da prova.

Assim, e cumprida esta especial, que foi ganha pela dupla Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX), a caravana mudou entrou em modo contra o cronómetro. Aí, Armando Carvalho foi quem levou a melhor. O piloto entrou a todo o gás e venceu na primeira passagem por S. Simão de Litém. Contudo, a vantagem conquistada foi de apenas um segundo para Peres e 3,3 segundos para Rui Madeira, que estabeleceu a terceira melhor marca.

Com diferenças tão curtas, a segunda passagem por este troço seria decisiva para definir a classificação da primeira etapa. Neste, Fernando Peres acabou por não ser feliz. O portuense deu sofreu um acidente, felizmente sem consequências para piloto e co-piloto, e teve de abandonar. Logo atrás, Carvalho e Madeira não puderam fazer a especial em condições normais e receberam tempos nominais. Perante este incidente, os dois pilotos receberam tempos nominais e, posto isso, mantiveram as duas primeiras posições no Rali Alitém.

No final do dia, Armando Carvalho, líder da prova, fazia um balanço positivo da primeira etapa. “O dia correu-nos bem. Conseguimos entrar num bom ritmo. O carro está a portar-se de forma impecável. Há uns pequenos acertos que temos de fazer mas que são normais nas corridas. Saiu-nos muito bem e só foi pena, na segunda passagem, termos apanhado um concorrente que saía à nossa frente porque teve a infelicidade de dar um pequeno toque e tivemos de parar. Mas estamos a gostar muito. O rali é muito giro, os troços são muito bonitos.”

Se na classificação geral, o destaque vai para Armando Carvalho, que também lidera a categoria P3, em P1 é Paulo Correia (Renault Twingo R2) quem está na frente. Em P2 é Luís Almeida (Fiat Stilo) quem ocupa o primeiro lugar. Em X1, Gonçalo Figueira (Citroën AX) supera a concorrência, enquanto Gonçalo Henriques faz o mesmo mas em X2. Rui da Silva Santos leva o seu Subaru ao topo da classificação X3.

Amanhã, dia 4 de julho, as equipas têm mais quatro especiais pela frente. Os pilotos vão passar duas vezes nos dois troços escolhidos pela organização, Albergaria dos Doze e Santiago de Litém. Este é o dia de prova mais longo com um total de 46,64 km contra o cronómetro. O primeiro piloto a ir para a estrada sai do parque fechado às 9h30 e o vencedor deverá ser conhecido ainda antes das 15 horas.