CCR, Alexandre Ferreira: “Há valores de inscrições exagerados, alguns com preço/km superior ao CPR”

Desde sempre os ralis foram uma disciplina em Portugal que atrai uma enorme panóplia de apaixonados e Alexandre Ferreira é só mais um exemplo. A correr quase há 30 anos, quisemos saber a visão de quem já passou por várias eras dos ralis regionais.

Aos comandos do seu Peugeot 309 GTI 16V, ajuda a compor listas de inscritos na ‘sua’ zona centro onde corre há quase 30 anos: “Comecei a correr de Ford Escort MK1 em perícias e ralis ‘piratas’em 1993, em 2002 fiz a primeira prova no Troféu Regional de Ralis-Centro com Toyota Celica de tracção dianteira. De 2004 em diante, sempre com o Peugeot 309 GTI 16V realizei algumas provas do Campeonato Regional de Ralis-Centro, também do extinto Troféu Regional Ralis Centro e do Open Ralis, discutindo habitualmente a vitória na classe , hoje em dia a X2-10.

Em 2015 a primeira vitória à geral no Rali de Sarzedo, prova do Critério de Ralis do Centro

Em 2016 Campeão Regional Centro de Ralis absoluto e Campeão da classe X2

2017 na perspectiva de defender o título, com um 208 R2 da Inside Sport, mas devido a dificuldades com patrocínios acabei por realizar com este carro só as provas do Clube Automóvel do Centro para conquistar o Critério de Ralis Jorge Amorim, em memória do irmão do meu navegador Paulo Amorim, com vitória no Rally Vinho do Dão – Regional e segundo lugar no Rali de Mortágua – Extra, continuando a correr com o Peugeot 309 GTI 16V até aos dias de hoje.

2021 com ambição de fazer algumas provas e continuar a divertir-me”, recordou.

Quanto a esta temporada, falou-nos dos regulamentos desportivos e técnicos da competição: “A quilometragem máxima de 60 km, deveria ser valor mínimo, e a máxima ser 80 km. Provavelmente, com limitações de saúde pública não se vão fazer super especiais, e com 80 km poderiam-se fazer ralis entre a tarde de sábado e domingo.

Foi positivo terem cancelado a obrigatoriedade dos depósitos ATL, não faz sentido na maioria das viaturas VSH. Quanto às viaturas admitidas ou se proíbe qualquer viatura com homologação ou se deixa correr todas elas, não faz sentido correrem os anteriores R2 e os novos Rally4 não, ou os X5 não fazerem a prova toda, quem está de fora não percebe porque o carro mais rápido não ganha ou não faz o rali todo. Se correm deve pontuar, se não pontuam, também não devem correr.

Quanto ao valor das inscrições, logo nas primeiras provas que já há valores são demasiados exagerados, alguns com preço/km superior ao nacional” começou por dizer, falando depois sobre o calendário do Campeonato Centro de Ralis: “Acho que é mais uma vez um calendário desajustado, provas a mais, ralis em fim de semana seguidos.

A grande maioria dos pilotos são os seus próprios patrocinadores, não há bolsa que aguente com um calendário assim.

No centro há uma grande tradição de ralis de terra, e uma grande parte das viaturas não têm material para o asfalto, logo um calendário com mais asfalto, não vai de encontro às necessidades da grande maioria dos pilotos. Claramente este calendário vai fazer com que a grande maioria das viaturas do antigo TRCC continuem paradas. Da minha parte, concorrente regular desde 2002 , nem que seja de uma só prova por ano, espero voltar a fazer alguns ralis só para me divertir , sendo o meu 28° ano de ralis entre provas não federadas e federadas”, concluiu.