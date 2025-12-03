Carlos Rafael Marreiros e o título Sul 2RM: “muito especial para mim”

No Rali de Tavira, nas duas rodas motrizes, Carlos Rafael Marreiros e Ricardo Barreto fizeram a festa ao sagrarem-se campeões a uma prova do fim do Campeonato Sul de Ralis, depois de no ano passado terem deixado escapar o título, apesar de terem chegado ao fim empatados em pontos com José Viana Martins, com o desempate a dar-se apenas pela primeira alínea das Prescrições Gerais Automobilismo e Karting 2024, com o piloto que “tiver obtido mais pontos no somatório da totalidade dos resultados obtidos”.

Desta feita não foi preciso e o jovem Marreiros foi mesmo campeão: “Acho que sou o campeão mais jovem até agora dos regionais. E para mim isso é muito importante. Acompanho este regional particularmente desde muito cedo e é muito especial para mim”, disse o filho do piloto Carlos Marreiros e o sobrinho de Márcio Marreiros, que aos 19 anos é um dos promissores pilotos de ralis portugueses.

Aos comandos do Renault Clio Rally5, o jovem Marreiros já deu sinais muito fortes que está a percorrer um caminho que o pode levar à elite dos ralis nacionais.

Tem talento, velocidade, e com apenas 19 anos, tempo para evoluir ‘sem pressas’, como se vê noutras latitudes dos nossos ralis.