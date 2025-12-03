Carlos Martins perto do título ‘a Sul’: “falta pouco, mas está a ser um campeonato muito disputado
Depois de vitórias em Portimão, Ourique e agora no Rali de Tavira, Carlos Martins está muito perto de assegurar o título no Campeonato Sul de Ralis. O que lhe falta é muito pouco, mas a verdade é que a luta que Fernando Teotónio tem dado, remete a decisão para a derradeira prova do ano da competição: “O rali correu bem, gostámos muito, ganhámos as classificativas todas, a prova foi bem preparada. As corridas são mesmo assim, falta pouco mas está a ser um campeonato muito disputado. Neste momento, falta-nos um ponto para sermos campeões. O balanço é positivo, tínhamos que ganhar para tentar fechar o campeonato antes do Rali de Albufeira, mas agora vamos para Albufeira, tentar fazer a festa. O importante é estarmos focados no campeonato e divertirmo-nos. Saímos depois de nos termos divertido muito”, disse.
[email protected]
3 Dezembro, 2025 at 8:56
Parabéns!