Carlos Martins arranca defesa do título a vencer em Ourique: “andámos sempre cautelosos”

Carlos Martins dominou a prova inaugural do Campeonato do Sul de Ralis 2026 em Ourique. Apesar do sol e do forte vento, o piloto de Serpa, ao volante do seu Ford Fiesta R5, venceu todas as especiais, incluindo a noturna de abertura no sábado à noite e as seis especiais de domingo. Martins, o atual campeão do Sul, começou assim da melhor forma a sua campanha para revalidar o título, terminando com uma vantagem de quase um minuto sobre o segundo classificado: “Começamos sempre com alguma ansiedade por abrir a estrada e enfrentar troços novos. Esse troço em particular tinha muita pedra solta, e temos sempre receio de perder ou ganhar demasiado tempo. Por isso, andámos sempre cautelosos, mesmo que possa haver alguma superioridade, seja de carro, de experiência ou do que for. Essa ansiedade está sempre presente.

Fizemos uma boa escolha de pneus. De manhã, optámos pelos pneus macios Michelin 70, que se portaram muito bem. De tarde, como já havia mais linha de trajetória feita e mais pista, os pneus duros também trabalharam excecionalmente bem. A prova foi quase limpa, não tocámos em nada. Digo quase, porque numa segunda passagem à tarde, não levámos a barra estabilizadora traseira. Na ida anterior a São Jorge, dei um toque que danificou uma peça, e não nos tínhamos apercebido. Mas pronto, são coisas das corridas! Fizemos a parte da tarde sem a barra estabilizadora, o que deixou o carro com um comportamento estranho, mas deu para andar e completar a prova.”