Carlos Fernandes venceu Rali Município de Mesão Frio, Tiago Silva triunfou no CNR

Carlos Fernandes e Valter Cardoso Vencem o 14.º Rali Município de Mesão Frio 2025; Tiago Silva Triunfa no Campeonato Norte de Ralis

O 14.º Rali Município de Mesão Frio de 2025 foi palco de uma emocionante disputa, onde a dupla Carlos Fernandes e Valter Cardoso, ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup 3.8, conquistou a vitória com um tempo total de 41m01.1s.

A segunda posição geral foi assegurada por José Almeida e Vera Sequeira, que competiram num Porsche 991 GT3 Cup, terminando a 1m01.2s dos vencedores.

No terceiro lugar do pódio geral, classificaram-se Tiago Silva e Pedro Alves, pilotando um Ford Fiesta R5. Apesar de terem ficado a 1m36.7s dos vencedores do rali na classificação geral, esta dupla alcançou o primeiro lugar entre os concorrentes do Campeonato Norte de Ralis (CNR).

No âmbito do Campeonato Norte de Ralis (CNR), Tiago Silva e Pedro Alves superaram Marco Oliveira e Ricardo Sousa (Volkswagen Polo MK6 N5), terminando 38.0 segundos à frente destes. A terceira posição no CNR foi ocupada por Rafael Cunha e Gonçalo Cunha (Ford Fiesta R200), que ficaram a 45.7 segundos do primeiro lugar da categoria.

Dinâmica da Prova

Os pilotos dos Porsche, Carlos Fernandes e José Almeida, dominaram a maioria das especiais, com Carlos Fernandes a liderar a classificação geral de fio a pavio. Contudo, no CNR, a disputa entre Tiago Silva e Marco Oliveira foi bastante intensa, com os dois a terminarem o primeiro dia separados por apenas 1.0s.

No segundo dia, o piloto do Volkswagen, Marco Oliveira, teve um início difícil, enfrentando problemas que o fizeram perder mais de 20 segundos logo na primeira especial, embora tenha conseguido manter o segundo lugar na categoria. A situação agravou-se no troço seguinte, onde Marco Oliveira cedeu ainda mais tempo, chegando a cair para o terceiro posto. No entanto, conseguiu recuperar a posição logo de seguida, terminando o rali no segundo lugar do CNR.