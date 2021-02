Campeonatos Norte, Centro e Sul: É preciso tempo para tomar boas decisões

Depois de ter sido conhecido o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis os campeonatos Norte, Centro e Sul são um desafio bem mais complicado para a FPAK, já que estamos a falar num número de provas bastante mais elevado e que mete pelo meio bastante mais clubes e autarquias. A incerteza da situação pandémica que vivemos é o maior óbice, porque como se sabe sendo a totalidade dos eventos apoiados pela respetivas autarquias, é muito complicado tomar decisões nesta altura, até porque se há autarcas que preferem olhar para a economia, e para isso precisam de ter eventos nas suas terras, já outros têm uma visão diferente e olham mais para a questão da saúde.

É preciso compreender as autarquias e perceber que não é fácil tomar este tipo de decisões, que têm de ser, naturalmente, muito bem ponderadas. Ainda mais quando estamos em ano de eleições autárquicas…

É no meio desta situação que é natural que se tenha que esperar mais algum tempo, de modo a que todas as entidades envolvidas, federação, clubes e autarquias possam tomar as suas decisões com o máximo de segurança possível. Infelizmente para todos, já vivemos esta situação de pandemia quase há um ano, e por isso, já se aprendeu muito…