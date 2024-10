Campeonatos de ralis encerram temporada no Águeda Rali Travocar

O Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST) conseguiu em tempo recorde assegurar a substituição da sua prova que estava marcada para 25 de outubro, tendo chegado a acordo com a Câmara Municipal de Águeda e com a Promolafões para colocar na estrada a 7 e 8 de dezembro o Águeda Rali Travocar.

Após confrontado com o cancelamento repentino e surpreendente do rali de 25 de outubro, o CAST iniciou de imediato a procura de uma alternativa com a consciência do curto espaço de tempo disponível. Carlos Guimarães, Presidente do CAST revela que “foram várias as pessoas que no próprio dia do cancelamento nos contactaram para se disponibilizarem a ajudar-nos a encontrar uma alternativa.

A todos estamos gratos pela disponibilidade”.

O homem que assume a Direção da Prova neste rali realça “a rapidez com que conseguimos com a autarquia de Águeda, a Promolafões e os parceiros privados construir um projeto que permite ao CAST cumprir aquilo a que se comprometeu com os ralis nacionais que era de organizar a última prova dos diversos campeonatos para os quais pontua.”

O rali pontua para os campeonatos Promo de Ralis, Start Norte, Start Norte 2RM, GT de Ralis, Clássicos de Ralis, Clássicos de Ralis 2RM, FPAK Junior Team de Ralis e KIA Rally Cup. terá dois dias e uma super-especial, sendo os pormenores revelados em breve.