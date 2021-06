Campeonato Sul de Ralis prossegue com Rali de Vila do Bispo | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a segunda prova do Campeonato Sul de Ralis, o Rali de Vila do Bispo. O evento, que se realiza integralmente no domingo, 6 de junho, é composto por cinco troços, que perfazem 65.02 Km ao cronómetro. Três passagens pelo troço Eólicas, mais duas por Pedralva.

Na primeira prova, o Rali Flôr do Alentejo – Cidade de Serpa, Carlos Martins e Daniel Amaral (Mitsubishi Lancer Evolution VII) travaram uma boa luta com Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX), mas com o abandono destes, terminaram com mais de 4 minutos de vantagem sobre os segundos classificados, Nuno Carujo/Daniel Martins, que estreavam um Mitsubishi Lancer Evolution IX. O pódio foi fechado por José Ferreira/Mafalda Coelho num BMW 325 IX.

A lista de 36 inscritos conta sensivelmente com os mesmos protagonistas de Serpa, com a presença ainda da dupla Campeã Centro de Ralis 2020, Armando Carvalho e Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo V). Os principais protagonistas dos 2WD marcam igualmente presença em Vila do Bispo, João Filipe Monteiro, Paulo Anselmo e Luís Nascimento, entre outros

Horário

Domingo, 6 de junho

Service A – Vila do Bispo – 15 Min 09:45

PE1 Eólicas 1 14.98 km 10:23

PE2 Pedralva 1 10.04 km 11:06

PE3 Eólicas 2 14.98 km 12:04

Service B – Vila do Bispo – 30 Min 12:34

PE4 Pedralva 2 10.04 km 13:27

PE5 Eólicas 3 14.98 km 14:10