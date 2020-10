Campeonato Sul de Ralis prossegue com Rali Cidade de Portimão

Vai para a estrada este fim-de-semana de 31 de outubro e 1 de novembro, a segunda prova do Campeonato Sul de Ralis, o Rali Cidade de Portimão com 21 inscritos e organizado pelo Clube Automóvel do Sul. A prova vai contar com cinco especiais de classificação que totalizarão 57,42 quilómetros contra o cronómetro e será igualmente pontuável para o Desafio Kumho. A dupla Fernando Peres/José Pedro Silva lidera a tabela classificativa e é por isso, uma das equipas favoritas à vitória em Portimão a par com João Bica/João Sena, Márcio Marreiros/Rui Serra atuais campeões em título.