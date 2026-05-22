Campeonato Sul de Ralis prossegue com Rali Cidade de Portimão

Portimão recebe este fim de semana a 13.ª edição do Rali Cidade de Portimão – Encivil, terceira jornada do Campeonato Sul de Ralis, numa prova que integra também o Campeonato Sul de Ralis 2RM e o Troféu de Ralis CAS. O evento disputa-se entre sábado, 23 de maio, e domingo, 24 de maio, reunindo pilotos e equipas numa fase importante da temporada regional.

A prova algarvia surge num momento em que a luta pelo campeonato começa a ganhar definição. Fernando Teotónio, em Mitsubishi Lancer Evo IX, chega a Portimão na liderança do Campeonato Sul de Ralis, depois de somar um triunfo em Serpa e um segundo lugar em Ourique. Com esse registo, totaliza 45 pontos e dispõe de uma vantagem de 11 sobre João Filipe Monteiro, também em Mitsubishi Lancer Evo VII, que ocupa a segunda posição com dois terceiros lugares nas duas primeiras jornadas.

Carlos Martins, ao volante de um Ford Fiesta R5, entra para esta terceira ronda no terceiro lugar do campeonato, com 25 pontos, resultado da vitória conquistada em Ourique. O piloto não pontuou em Serpa, depois de ter abandonado essa prova, e procura agora recuperar terreno na classificação geral. Nas duas rodas motrizes, a liderança pertence a Carlos Rafael Marreiros.

Campeonato entra numa fase importante

Depois das provas disputadas em Ourique e Serpa, o Rali de Portimão poderá ter influência direta nas contas do campeonato, quer no topo da geral, quer nas categorias complementares. Teotónio parte em vantagem, mas a margem permanece recuperável numa competição em que a regularidade tem sido determinante nas primeiras jornadas.

A presença de Carlos Martins acrescenta interesse competitivo à ronda algarvia, sobretudo depois de o piloto ter demonstrado andamento para vencer na abertura da época. Já João Filipe Monteiro procura transformar a consistência das duas primeiras provas numa aproximação ao comando.

Programa arranca no sábado

A edição de 2026 do Rali Cidade de Portimão distribui-se por dois dias de atividade. No sábado, 23 de maio, estão previstas as verificações técnicas e administrativas, antes do arranque oficial da prova com a Super Especial noturna, um dos momentos tradicionalmente mais apelativos para o público.

No domingo, 24 de maio, as equipas regressam à estrada para disputar as restantes classificativas, num dia que concentrará a parte decisiva da competição. A entrega de prémios e o encerramento oficial do evento estão agendados para o final da tarde.