Campeonato Sul de Ralis já tem campeão: Carlos Martins (vídeo) | AutoSport

O Campeonato de Ralis Sul prosseguiu com a sua penúltima prova, o Rali do C.A.S. – Almancil – Boliqueime, evento que terminou com o triunfo de Carlos Martins/Pedro Conde (Mitsubishi Lancer Evo IX), que bateram Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 1.5s, com João Bica/João Sena (Mitsubishi Lancer Evo IX) a terminar no pódio, mas a 1m11.3s. Veja as declarações dos principais protagonistas.

Nuno Carujo/Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram quartos, a 1m39.1s, e com este resultado, Carlos Martins já é Campeão. Mesmo que Nuno Carujo vencesse a última prova, somaria no máximo 73 pontos depois de deitar fora um resultado e Carlos Martins já soma neste momento 75. Portanto, está encontrado o campeão.

Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) foram quintos na frente dos melhores das duas rodas motrizes, Luís Nascimento/Leonildo Madeira (Opel Corsa A) com Paulo Ferraz/João Ferraz (BMW 320i E30) em sétimo.

Como se percebe, a prova foi bem disputada, Fernando Peres começou por ser o primeiro líder, e logo com 8.0s de avanço para Carlos Martins, mas este reagiu e foi-se aproximando do homem da Peres Competições.

A meio do rali a diferença entre ambos já era de 2.7s, com Carlos Martins a passar para o comando no primeiro troço da tarde, passando a liderar por 0.8s. Depois, na PE5, Peres teve, mais uma vez, problemas com a chuva (saía para os troços 20 minutos depois de Carlos Martins) e ficou a 48.5s da frente. No último troço, Carlos Martins teve problemas com um semi-eixo, e Peres, que já sabia o seu tempo, tentou ir buscar os 39.7s de diferença, atacou forte, mas quedou-se a 1.5s do vencedor. Os ralis são mesmo assim.

O Campeonato termina com o Rali Casinos do Algarve, prova que é também é a Taça dos Campeões de Ralis Regionais/Claudino Romeiro, que se realiza a 4 e 5 dezembro.