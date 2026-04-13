Campeonato Sul de Ralis: Carlos Martins entra a vencer no Rali de Ourique

Em Ourique, a capital do Porco Alentejano, Carlos Martins e Daniel Amaral, aos comandos do seu Ford Fiesta R5, dominaram a competição e sagraram-se vencedores do rali. A dupla demonstrou uma performance notável, superando os adversários com uma condução precisa e consistente ao longo de todo o evento. Em condições normais, os Mitsubishi não conseguem bater o Fiesta R5.

Fernando Teotónio e Luís Morgadinho, em Mitsubishi Lancer Evo IX, lutaram bravamente, mas não conseguiram igualar o ritmo dos vencedores, terminando a 48.6 segundos. João Filipe Monteiro e Rodrigo Assunção, também em Mitsubishi Lancer Evo VII, completaram o pódio, garantindo o terceiro lugar a 1:26.94 dos líderes.

Nuno Venâncio e Fernando D’Almeida (Mitsubishi Lancer Evo VII) asseguraram o quarto lugar, seguidos de perto por José Merceano e Francisco Pereira (Mitsubishi Evo IV), que fecharam o top 5.

A emoção também marcou a luta pelas duas rodas motrizes, com Carlos Rafael Marreiros e Ricardo Barreto (Renault Clio Rally 4) a levarem a melhor sobre Telmo Neto e Sérgio Simões (BMW 316 E30) após um duelo intenso, com apenas 11.8 segundos a separá-los na classificação final.

O top 10 ficou completo com Paulo Cavaco e Diogo Augusto (Mitsubishi Lancer Evo VIII), Nuno Pinto e Pedro Contente (Mitsubishi Lancer Evo VIII), Telmo Neto e Paulo Anselmo e André Silva (BMW E3611).

O Campeonato arrancou de forma positiva, boa organização, muito espírito competitivo e também pela beleza da região de Ourique, que acolheu calorosamente pilotos e equipas.

FOTO Munícipio de Ourique