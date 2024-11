Campeonato Start Sul de Ralis prossegue com Rali Município de Albufeira

Realiza-se este fim de semana de 2 e 3 de novembro o 7º Rali Município de Albufeira, prova em asfalto, quinta de seis provas do Campeonato Start Sul de Ralis/Campeonato Start 2RM Sul de Ralis. Estão 35 equipas inscritas com destaque para os principais concorrentes da competição sulista.

Já se sabe que Ricardo Teodósio vai “fechar o ano de 2024 em casa e brindar o nosso público com uma grande festa! Vai ser especial! Contamos convosco no Rali de Albufeira”, escreve o piloto nas suas redes sociais, bem como o seu irmão Vítor Teodósio, que desde o Rally Casinos do Algarve de 2019 – onde o seu irmão foi Campeão do CPR pela primeira vez – que não corria. Vai fazê-lo novamente com um Mitsubishi Lancer evo IV, 25 anos depois de ter começado a sua carreira nos ralis.

Quanto ao campeonato, João Bica lidera com 65 pontos, mais 15 que Armando Carvalho com Luis Nunes logo atrás com 48. Segue-se José Gomes com 40, sendo que nas duas rodas motrizes, José Viana Martins tem 77 pontos, mais 10 que José Gomes.

Programa/Horário

1ª etapa, Sábado 2. 11.

PEC1 Super Especial 2.38 km 21:18

Serviço – Parque Estacionamento – Rua do Estádio – 45 mins 21:25

Domingo 3. 11.

PEC2 Ferreiras 1 7.38 km 10:04

PEC3 Paderne 1 6.23 km 10:27

PEC4 Guia 1 6.09 km 10:55

Serviço – Parque Estacionamento – Rua do Estádio – 30 mins 11:17

PEC5 Ferreiras 2 7.38 km 12:05

PEC6 Paderne 2 6.23 km 12:28

PEC7 Guia 2 6.09 km 12:56

Serviço – Parque Estacionamento – Rua do Estádio – 30 mins 13:18

PEC8 Ferreiras 3 7.38 km 14:06

PEC9 Paderne 3 6.23 km 14:29

PEC10 Guia 3 6.09 km 14:57

Final – Rua do Município 15:19

Pódio 16:00