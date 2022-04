Campeonato Start Sul de Ralis arranca com Rali Cidade de Portimão | AutoSport

Arranca no próximo fim de semana o Campeonato Start Sul de Ralis, com o Rali Cidade de Portimão, prova que também conta para o Troféu Regional Ralis Sul e Troféu Kumho. A prova do Clube Automóvel do Sul é a primeira de um calendário que contempla cinco provas. Para além do Rali Cidade de Portimão, estão previstos realizarem-se ainda o Rally Flor do Alentejo/Cidade de Serpa (13/14 maio), Rali de Monchique (3 e 4 de junho), o Rally de Lisboa (18/19 junho) e o Rali de Vila do Bispo (21/22 de outubro).

Como se sabe, a norte o Rally Resende Douro/Verde está com ‘ameaça’ de boicote, enquanto o Rali Cidade de Portimão é dado como exemplo duma prova com um esquema que é do agrados dos pilotos, já que a prova tem uma super especial no sábado à noite e cinco classificativas no domingo, terminando a prova à hora de almoço.

No ‘Start’ estão inscritos 19 concorrentes, todos, obviamente de duas rodas motrizes. No Troféu Regional de Ralis Sul, são também 19 os concorrentes inscritos, sendo que diversos concorrentes estão inscritos nas duas competições. Há oito Mitsubishi inscritos, entre eles o Mirage de André Cabeças, que já revelou não poder marcar presença na prova, porque não tem o carro pronto a tempo. Há ainda um Subaru Impreza, o de Vasco e Filipa Tintim.

Sábado, 9 de abril

PE1 Super Especial Portimão 2.51 km 21:00

Service A – Portimão – 30 Min 21:17

Domingo, 10 de abril

Service B – Portimão – 15 Min 09:45

PE2 Senhora do Verde 1 17.20 km 10:28

PE3 Montes de Cima 1 6.30 km 11:01

Service C – Portimão – 30 Min 11:51

PE4 Senhora do Verde 2 17.20 km 12:49

PE5 Montes de Cima 2 6.30 km 13:22