Campeonato Start Ralis Centro/Rali Alitém: Jorge Carvalho vence e é mais líder | AutoSport

FOTOS José Miguel Martins

Jorge Carvalho/Rodrigo Pinheiro (Peugeot 208 R2) venceram o Rali Alitém, terceira prova do Campeonato Start Centro de Ralis, organizada em Albergaria dos Doze pelo Team Baia.

Os líderes do campeonato, chegavam a este rali já na frente da competição, pelo que dilataram ainda mais a margem que os separa dos segundos classificados, agora Pedro Pereira Jr./Tiago Silva (Peugeot 208 R2), vencedores em Alvaiázere, e que neste ralis terminaram na sexta posição geral, terceiro dos Start.

Armando Carvalho/Ana Santos (Peugeot 208 R2) estrearam-se em pisos de terra com um 2WD, e como se percebe pelo resultado a adaptação foi rápida, terminando a 20.5s dos vencedores.

Terceiro lugar para os experientes Pedro Lança/Paulo Marques (Citroën Saxo Cup), que concluíram o rali a 1:09.1s da frente, fechando o pódio, vencendo a classe X1-9. Telmo Neto/Ricardo Bajouco (BMW 316 E30) foram quartos e venceram a X2-11, terminando na frente de Bruno Neto/Carlos Morgado (BMW 316i Compact E36) com Pedro Pereira Jr. Logo a seguir.

Sétimo posto para Eduardo Santos/Pedro Dias da Silva (Peugeot 208 R2), com Vítor Matias/André Gaspar (BMW 316i E30), Rui Mendes/António Alexandre (Toyota Corolla 2.0), e Luís Almeida/Ricardo Bettencourt (Fiat Stilo JTD) a fecharem o top 10.

Jorge Carvalho foi o primeiro líder, batendo Armando Carvalho na PE1 por 3.5s, com Isaac Portela a 4.6s, mas na longa de Santiago de Litém 1, com 19.45 Km a vencer com 2.4s de avanço para o líder da prova, reduzindo a margem para 1.1s. rui Mendes e Eduardo santos atrasavam-se, Pedro Lança subiu a terceiro.

na PE3 Jorge Carvalho ataca e alarga a margem para Armando Carvalho em mais 4.8s, com o duo a distanciar-se cada vez mais da concorrência mais próxima.

O momento chave da prova foi a PE4, Santiago de Litém 2, onde Jorge Carvalho ‘deu’ 10.8s a Armando Carvalho colocando a margem nos 16.7s a dois troços do fim, que serviram apenas para cumprir calendário.

No campeonato, Jorge Carvalho soma agora 67 pontos, mais 25 que Pedro Pereira Jr. (42), seguindo-se Armando Carvalho, 41; Fábio Santos, 40; José M. Gomes, 37; José Viana Martins, 24, os mesmos que Daniela Lopes, 24; Miguel Carvalho, 12; Ricardo Coelho, 10; Alexandre Ferreira, Paulo Ferraz, 6; João Santos, 6; Vítor Gomes, 2; Pedro Tondela, 1.

Adruzilo Lopes/Liliana Costa (Mitsubishi Lancer evo IX) venceram a prova Extra, 1m27.5s na frente de Henrique Silva/Fábio Ribeiro (Mitsubishi Lancer evo VI) com Alexandrino Dinis/Luís ribeiro (Mitsubishi Lancer evo IX) em terceiro a 1m34.9s.

Classificação

1 Jorge Carvalho/Rodrigo Pinheiro Peugeot 208 R2 43:21.8

2 Armando Carvalho/Ana Santos Peugeot 208 R2 +20.5

3 Pedro Lança/Paulo Marques Citroën Saxo Cup +1:09.1

4 Telmo Neto/Ricardo Bajouco BMW 316 E30 +1:29.4

5 Bruno Neto/Carlos Morgado BMW 316i Compact E36 +1:34.4

6 Pedro Pereira Jr./Tiago Silva Peugeot 208 R2 +2:09.5

7 Eduardo Santos/Pedro Dias da Silva Peugeot 208 R2 +2:31.6

8 Vítor Matias/André Gaspar BMW 316i E30 +2:57.9

9 Rui Mendes/António Alexandre Toyota Corolla 2.0 +3:43.8

10 Luís Almeida/Ricardo Bettencourt Fiat Stilo JTD +3:57.2

11 Fábio Santos/Ricardo Sismeiro Citroën Saxo VTS +4:17.4

12 Vítor Pinheiro/Beatriz Pinto Peugeot 206 GTi +4:31.3

13 Daniela Lopes/Soraia Silva Nissan Micra 1.3 Super S +10:13.0