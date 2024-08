Campeonato Start Norte regressa com Rali de Mesão Frio

O Campeonato é liderado por Filipe Teixeira (Peugeot 208 R2), vencedor de duas das quatro provas até aqui realizadas, tem 72 pontos. Segundo lugar para Rui Borges (Citroën C3 N5) que já obteve dois pódios em três provas, soma 47 pontos, terceiro posto para Marco Oliveira (Volkswagen Polo MK6 N5) que venceu em Famalicão, tem 45 pontos, os mesmos que Miguel Carvalho (Hyundai i20 N5) vencedor da primeira prova do ano, em Vieira do Minho.

Em termos de programa, as duas maiores alterações prendem-se com a mudança de parte do percurso da superespecial urbana noturna e o regresso da classificativa de Santo André ao percurso da prova.

