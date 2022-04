Campeonato Start Norte arranca com o Rali de Gondomar | AutoSport

Os Campeonatos Start Centro e Sul já arrancaram com o Rali da Bairrada e Rali de Portimão, respetivamente, agora é a vez do Rali de Gondomar marcar o arranque do Campeonato Start Norte de Ralis, numa prova que se realiza a 24 de abril, próximo domingo.

Organizado pelo Gondomar Automóvel Sport a prova será ainda pontuável para o Desafio Kumho, Asfalto e Norte.

Estão inscritos 45 concorrentes, 36 concorrentes fazem parte da competição principal, o Campeonatos Start Norte, sendo que a prova conta com duas participações especiais, André cabeças com o seu Mitsubishi Mirage RS Proto e Filipe Madureira com o Ford Sierra RS Cosworth.

O live timing poderá ser acompanhado CLIQUE AQUI

A restante informação CLIQUE AQUI