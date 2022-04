Campeonato Start de Ralis/Rally Resende Douro Verde este fim de semana | AutoSport

Realiza-se este fim de semana sob a batuta do Targa Clube, em parceria com o Município de Resende e contando com o apoio local do Automóvel Clube Clássicos de Caldas de Aregos, o rali será a segunda prova do recém-criado Campeonato Start Centro de Ralis, contando ainda para o 5º Desafio Kumho Portugal.

Como já se percebeu, a prova está sob ‘ameaça’ de boicote, fruto das críticas de um conjunto de pilotos PODE LER AQUI que apesar de se terem inscrito, ameaça não participar na prova.

A “Resende Street Stage” que fechará o rali é a grande novidade num traçado que utilizará os aclamados troços que foram utilizados em 2021.

Apenas cinco meses após a edição inaugural ter sido uma das provas finais do CCR 2021, o Rally Resende Douro Verde vai novamente para a estrada, desta feita sendo a segunda prova do Campeonato Start Centro de Ralis, sendo ainda evento integrante do 5º Desafio Kumho Portugal, organizado pela ASR Tyres, nas suas vertentes Kumho Centro e Kumho Asfalto.

Face a 2021, o Targa Clube decidiu “mexer muito pouco na estrutura da prova. Na realidade, apenas adaptamos a prova à filosofia regulamentar do novo campeonato Start, que obriga os clubes cujas provas integram essa tipologia de campeonatos a fazer com que todo o evento decorra em menos de 16 horas, desde as verificações técnicas e administrativas ao pódio final”, disse Fernando Baptista.

O histórico dirigente destaca “a novidade da super especial final, que julgo vir a ser muito atrativa para as equipas e para o público. No que respeita ao resto do traçado, mantivemos praticamente o mesmo figurino, até porque as equipas que participaram na 1ª edição consideraram que este rali é um dos mais belos e desafiantes que já fizeram”.

As equipas inscritas vão reconhecer as especiais entre as 8h00 e as 12h00.

O Rally Resende Douro Verde arrancará em termos competitivos pelas 14:00, no Largo da Feira, em Resende.

S. Martinho de Mouros/Paus 1 e 2 abrirão as hostilidades competitivas. O troço tem uma extensão de 8,37km e a dupla ronda tem horas previstas de arranque para as 14h40 e as 15h40, respetivamente.

Depois, a prova entra em sistema de ronda, com as passagens iniciais por Miomães/S. Romão (5,23km) e por Cárquere/Enxertado (7,96km) a serem realizadas às 16h25 e 16h40, sendo repetidas às 18h09 e 18h24.

Após um reagrupamento, será tempo de o pelotão enfrentar a super especial urbana, que acontecerá já de noite, previsivelmente por volta das 20 horas. Esta “Resende Street Stage” tem uma extensão de 2,2 km e será integralmente percorrida nas ruas da vila capital do concelho.