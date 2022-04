Campeonato Start de Ralis: Rali de Resende em xeque: “pilotos anunciam falta de comparência” | AutoSport

Os pilotos do Campeonato Promo de Ralis pretendem boicotar provas, pois não concordam com muitas das regras da nova competição e pelos vistos algo semelhante se está a passar com o Campeonato Start de Ralis, pois há vários pilotos que já fizeram anúncios públicos a dizer que não querem correr no Rali de Resende.

A FPAK já está ao corrente da situação, pois foi-lhes remetida uma mensagem a explicar as razões das tomadas de posição que agora começam a ser tornadas públicas.

Já antes do Rali da Bairrada, primeira prova ‘Start’ do ano, os pilotos tinham alertado para o que entendiam não estar bem, esperando que as questões fossem resolvidas, mas pelos vistos… não foram.

O Rali de Resende Douro Verde disputa-se no próximo fim de semana, é a segunda prova do Campeonato Ralis Start Centro de Ralis, depois do Rali da Bairrada, há também o Rali Cidade de Portimão, onde não parece haver problemas.

Do que vimos, três equipas Fábio Santos/Luís Ribeiro, Armando Carvalho/Ana Santos, Pedro Pereira Jr./Tiago Silva, utilizaram a mesma frase para anunciar publicamente a sua ausência: “Por considerarmos não estarem reunidas as condições mínimas de segurança necessárias para a realização do rali em termos do tempo que é disponibilizado para a realização dos reconhecimentos e por não estarmos de acordo com a estrutura de Ralis ‘Start’ nos moldes atuais, não iremos comparecer no Rali de Resende.

Em conversa com Armando Carvalho, soubemos mais: “com a publicação dos Regulamentos das duas novas provas, Star e Promo, fomos surpreendidos com o figurino deste novo campeonato Start, que em nada serve os interesses quer de clubes organizadores, quer de concorrentes, Municípios e necessariamente da FPAK.

Foi-nos transmitido, que esta nova competição seria uma forma de reduzir custos e dar maior relevância aos concorrentes, especialmente aos VSH de 2 rodas motrizes, perante patrocinadores e o público em geral, mas nada disso se verifica, no nosso entender.

Entendemos que este conceito de reconhecer 2 ou 3 troços e mais uma super especial num curtíssimo intervalo temporal de poucas horas, para além de, no mesmo período, ter de fazer as verificações administrativas e técnicas dos veículos não é aceitável, nem facilmente exequível, atendendo à estrutura de apoio das equipas, as quais, em muitos casos, é composta apenas pelo piloto e co-piloto.

Consequentemente, este modelo competitivo causa um enorme desgaste às equipas, quer físico, quer emocional, o que põe em causa toda a segurança da prova, pois os reconhecimentos não são feitos com o devido cuidado e ponderação, condições essenciais para a prática deste desporto, o qual já comporta em si elevados riscos. As equipas iniciam a prova sob um enorme stress, sem sequer terem tempo de concentração e relaxamento” começou por dizer Armando Carvalho, que prossegue: “Todo este descontentamento e desacordo em relação a este modelo de prova foi demonstrado na primeira prova do campeonato no Rali da Bairrada.

Alertamos, para várias questões, entre as quais a falta de segurança, o valor do custo por km (inscrição versus quilómetros de troços), a falta de tempo útil de preparação da prova e, ao contrário do projectado, um aumento de custos.

Foi-nos prometido pela organização do Rali da Bairrada e pelo NPC (Núcleo de Pilotos do Centro) que fariam chegar ao observador FPAK, presente na prova, o nosso descontentamento e desacordo, ao que nos responderam, que o Rali da Bairrada era a primeira prova deste modelo e que na próxima prova, Rali de Resende, essa situação seria revista, o que manifestamente não se verifica, e até se agravou em algumas das questões suscitadas de custos.

Perante a promessa apresentada alguns de nós inscreveram-se no Rali de Resende, confiando que o modelo de prova seria revisto para os moldes dos antigos regionais com reconhecimentos e verificações no sábado com uma super especial no final do dia, e no domingo, dois troços percorridos com dupla passagem, devendo a organização estender sempre que possível os quilómetros ao máximo regulamentado, cerca de 55 km, assim como os valores de inscrição dentro do prometido 250€ por prova!

Mas como é do conhecimento público, o Targa Clube, organizador do Rali de Resende não fez qualquer alteração ao programa da prova nem ao valor das inscrições.

Como se não bastasse, no mesmo fim-de-semana, realiza-se uma prova do campeonato Start Sul de Ralis, o Rali de Portimão com o esquema de prova que pedimos antes e depois da Bairrada.

Desta forma, face à posição e inércia do clube organizador, NPC e da própria FPAK, por unanimidade, a grande maioria dos pilotos do Campeonato Start Centro de Ralis, decidiram não estar presente no Rali de Resende, por acharem que não estão reunidas as condições de segurança para poder participar nesta prova.

Durante esta semana este grupo que se juntou com cerca de uma dezenas de equipas, já fez chegar à federação através de um email o seu descontentamento, esperando que prevaleça o bom senso, e que sejam revistas alguns pontos já para a próxima prova em Alvaiázere”, concluiu Armando Carvalho.



FOTO Ralis Online