Campeonato Start Centro de Ralis: Rallye de Alvaiázere este fim de semana | AutoSport

O Rallye de Alvaiázere é a segunda prova do Campeonato Start Centro de Ralis, vai para a estrada a 6 e 7 de maio, com organização do Clube Automóvel da Marinha Grande. A prova tem 53,78 quilómetros ao cronómetro, num total de quatro especiais de classificação.

Jorge Carvalho foi o primeiro vencedor do Start Ralis, depois de vencer a terceira edição do Rali da Bairrada, primeira pontuável para o Campeonato Start Centro de Ralis.

Depois de três anos afastado da competição, Jorge Carvalho, navegado por Rodrigo Pinheiro, chegou, viu e venceu o Rali da Bairrada, um triunfo que não estava nos planos do piloto poiarense, até porque já estava afastado da competição há cerca de três anos, travando-se de razões para superar a legítima ambição do irmão Armando Carvalho que, ao volante de um Peugeot 208 VTI e navegado por Ana Santos, teve de contentar-se com a segunda posição. Jorge Carvalho saiu favorecido logo após o abandono do piloto sensação do rali, Pedro Pereira. O jovem do Buçaco (Luso), que faz equipa com Tiago Silva, não evitou um toque no passeio com o seu Peugeot 208 VTI na última curva da primeira passagem pela super-especial noturna de Vagos, hipotecando as suas aspirações de vencer em Vagos.

Horário da prova Start Centro de Ralis

Sábado, 7 de maio

Service A – Alvaiázere 14:30

PEC2 Maçãs D. Maria 1 13.16 km 14:50

PEC3 Alvaiázere 2 13.73 km 15:30

Service B – Alvaiázere – 30 Min 16:20

PEC4 Maçãs D. Maria 2 13.16 km 17:10

PEC5 Alvaiázere 3 13.73 km 17:50

Service C – Alvaiázere – 10 Min 18:25