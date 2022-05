Campeonato Start Centro de Ralis/Rali Alitém: a primeira de terra | AutoSport

Realiza-se este fim de semana, sábado, 28 de maio, o Rali Alitém, terceira prova do Campeonato Start Centro de Ralis, a primeira em pisos de terra, evento organizado em Albergaria dos Doze pelo Team Baia. A prova é igualmente pontuável para o Desafio Kumho e será composta por cinco especiais de classificação num total de 57,4 quilómetros contra o cronómetro.

A prova arranca no sábado pelas 14h e termina com a Cerimónia de Pódio às 23.30h depois da dupla passagem pela Super-Especial de Pombal.

Depois de realizados o Rali da Bairrada e Rallye de Alvaiázere, Jorge Carvalho e Rodrigo Pinheiro, vencedores na Bairrada, lideram a tabela classificativa, com 42 pontos, mais cinco que José Manuel Gomes. Fábio Santos é terceiro com 26, mais um que o vencedor da prova de Alvaiázere, Pedro Pereira Jr.

Estão inscritos 21 concorrentes, a prova realiza-se toda no sábado:

Horário

PEC1 São Simão de Litém 1 7.40 km 14:00

PEC2 Santiago de Litém 1 19.45 km 14:33

Service A – Albergaria dos Doze – 30 Min 15:40

PEC3 São Simão de Litém 2 7.40 km 16:30

PEC4 Santiago de Litém 2 19.45 km 17:03

Service C – Albergaria dos Doze – 30 Min 17:53

PEC5 Pombal A 1.82 km 20:30

PEC6 Pombal B 1.82 km 20:50

Service D – Albergaria dos Doze – 45 Min 21:40