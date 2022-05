Campeonato Promo/Start Sul: Rali Flôr do Alentejo é no fim de semana | AutoSport

Nos próximos dias 14 e 15 de maio de 2022 irá disputar-se a 13ª edição do Rali Flôr do Alentejo – Cidade de Serpa, quarta prova do Campeonato Promo de Ralyes (CProR), segunda jornada do Campeonato Start Sul de Rallyes (CStSR), também pontuável para e 5.º Desafio Kumho Tyres.

Esta competição conta com uma lista com um total de 31 equipas inscritas, da qual fazem parte os líderes dos respetivos campeonatos. Destaque para a participação do serpense e também campeão do Campeonato Sul de Rali, Carlos Martins, também vencedor do Campeonato Open em 2013; para Fernando Teotónio, líder do Campeonato Promo, Fernando Peres e Adruzilo Lopes que se lhe sucedem na classificação até ao momento.

Organizado pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, o Rali Flôr do Alentejo terá assim dois quadros classificativos (Promo e Start). Os primeiros concorrentes na estrada são os do Campeonato Promo, a que se seguem os do Campeonato Start.

A 13ª edição irá a contemplar um total de 61,70 km’s divididos por sete Provas Especiais de Classificação. A prova arranca desportivamente no sábado, dia 14 de maio, após o decorrer das habituais verificações técnicas e administrativas, com a primeira PEC- Super Especial de 2.20km, a decorrer pelas 21h45. No domingo, dia 15 disputam-se as restantes seis especiais classificativas. A segunda de 10,8 km em A. do Pinto, a terceira com 9.6 km em Vale Covo e a quarta em Santa Iria com 9,4 km. As derradeiras PEC’s compreendem uma dupla passagem pelas três últimas especiais descritas.

A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 16h00, no pódio junto ao Parque Fechado, junto à Rua José M. Graça Afreixo, Serpa.