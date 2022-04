Campeonato Promo Centro/Rali de Mortágua: vitória de Adruzilo Lopes | AutoSport

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX), dupla da Domingos sport, venceram a terceira de 10 provas do Campeonato Promo de Ralis, competição que, com três ralis, teve três vencedores distintos.

Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX), vencedores do primeiro rali do ano, em Vieira do Minho, foram segundos a 1m07.2s, e com isso isolam-se no comando do campeonato.

Terceiro lugar para Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX), eles que tinham sido segundos na primeira prova, chegando-se por isso mais à frente no campeonato.

Gonçalo Henriques/António Santos (Peugeot 208 R2) foram quartos e triunfaram nas duas rodas motrizes, batendo em piso de terra carros 4X4.

Rui Borges/André Ventura (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram quintos na frente de Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII), com Rui Santos Silva/João Sebastião (Subaru Impreza STi N15) a terminar no sétimo lugar,

Oitavo posto para Henrique Rodrigues/Daniel Rodrigues (Mitsubishi Lancer Evo VII), na frente de Eduardo Santos/Pedro Dias da Silva (Peugeot 208 R2), segundos das 2RM. A fechar o top 10, Alexandrino Dinis/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX), que passaram Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta R2T) no derradeiro troço, eles que foram terceiros dos 2RM.

Fernando Peres foi o primeiro líder, na super especial, mas no primeiro troço da manhã do segundo dia, Adruzilo Lopes foi para a frente e abriu uma margem de 15.3 para Fernando Teotónio com Fernando Peres a cair para terceiro a 20.1s.

Nas duas especiais seguintes, as posições, Adruzilo, Teotónio e Peres, mantiveram-se nos troços, com as diferenças a acentuarem-se entre os trio. No final da manhã, Adruzilo Lopes liderava com 20.9s de avanço para Fernando Teotónio, com Fernando Peres já a mais de um minuto. A mesma toada manteve-se à tarde, com a diferença a subir para lá de um minuto entre primeiro e segundo, com Fernando Peres a atrasar-se ainda mais terminando o rali a 3m29,3s do vencedor.

Tempos Online – CLIQUE AQUI