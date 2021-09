Campeonato Norte de Ralis/Rali de Santo Tirso: Triunfos de Adruzilo Lopes e Armindo Araújo | AutoSport

Adruzilo Lopes e Paulo Silva venceram o Rali de Santo Tirso, enquanto Armindo Araújo e Pedro Queiroz triunfaram na Prova Extra.

É preciso recuar duas décadas nos ralis em Portugal para quase encontrar títulos de reportagem que referiam triunfos de Adruzilo Lopes e Armindo Araújo no mesmo rali. Não aconteceu, mas não esteve muito longe porque um (Adruzilo) vencia provas à geral com um WRC e Armindo Araújo triunfava na Citroën Saxo Cup.

20 anos depois, a novidade. Adruzilo Lopes e Paulo Silva venceram a prova do CNR e Armindo Araújo e Pedro Queiroz, uma dupla que correu junta há duas décadas, triunfaram na Prova Extra.

O primeiro comandante do rali foi André Cabeças que, navegado por Bino Santos, colocou o Mitsubishi Mirage Evo na frente das operações, mas foi ‘sol de pouca dura’ porque na segunda classificativa Adruzilo Lopes instalou-se no comando.



Cabeças não conseguiu reagir, já que o seu Mirage Evo teve pequenos problemas, e isso deixou caminho aberto para Adruzilo cimentar a liderança e acabar por levar o Mitsubishi Lancer Evo IX à vitória, com uma vantagem de 14,7 segundos, resultado que lhe permitiu reforçar a liderança no Campeonato Norte de Ralis.

Atrás do homem de Vizela, André Cabeças estava atento ao Mitsubishi Lancer Evo IX que trazia Fernando Peres e José Pedro Silva. A diferença entre 2º e 3º chegou a ser de 2,5s, mas no final, Cabeças subiu esse diferencial para os 4,6s, numa luta que animou a prova até ao último troço. Como Cabeças não está inscrito no Campeonato Norte de Ralis, o 3º posto de Fernando Peres vale-lhe os pontos equivalentes ao 2º lugar que acabam por minimizar a perda na prova tirsense.

Ernesto Cunha e Valter Cardoso tiveram uma prova em crescendo para terminar no 4º lugar com o Subaru Impreza STi a 1m12,8s do vencedor, mas na frente na Augusto Costa / Susana Silva (Peugeot 208 R2) e Armando Costa / Otávio Araújo (Mitsubishi Lancer Evo VI).

João Andrade / Sérgio Paiva chegaram a colocar o Citroen Saxo Cup no 4º lugar na fase inicial, mas a máquina nem sempre colaborou e terminaram no 7º lugar final, tendo a satisfação de ser o melhor piloto de Santo Tirso na prova.

João Gonçalves / Rui Araújo rubricaram mais uma boa prestação que colocou o Honda Civic no 8º lugar. Sete anos após o seu último rali, Nuno Coelho regressou para colocar o Renault Clio Rally5 no 9º posto com Luis Ramalho sentado no banco do lado direito. A fechar o Top-ten ficou o Peugeot 206 S1600 de João Sousa / Bruno Abreu que venceram o Desafio Kumho.

Uma última nota para Cristina Silva / Eliana Monteiro que venceram entre as senhoras numa prova que contou com a presença de cinco duplas femininas.

Na prova extra Armindo Araújo foi “rei e senhor”. O campeão nacional em título contou com Pedro Queiroz no banco do lado direito – o seu primeiro navegador quando se estreou em ralis – e conduziu magistralmente o Skoda Fabia Rally2 Evo ao longo dos seis troços da prova que estavam destinados a esta competição.

Jorge Santos com Victor Hugo colocou o Citroen DS3 R3T no 2º lugar, num regresso aos ralis a pensar num projeto para 2022. Luís Cambão / Vasco Ferreira fecharam o pódio. Uma palavra para Rui Soares, o engenheiro do piloto da Toyota no mundial de ralis Elfyn Evans, fez apenas 400 metros no primeiro troço sendo obrigado a desistir com uma transmissão partida no Subaru Impreza que tinha Beatriz Pinto no banco do lado direito.

Classificação

Pos. Piloto/Navegador Carro Tempo/Dif. Cat.

1 Lopes Adruzilo – Silva Paulo Mitsubishi Lancer Evo X 29:30.0 P3-7

2 Cabeças André – Santos Bino Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II +14.7 X3-14

3 Peres Fernando – Silva José Pedro Mitsubishi Lancer Evo X +19.3 X3-14

4 Cunha Ernesto – Cardoso Valter Subaru Impreza WRX STi +1:12.8 X3-14

5 Costa Augusto – Silva Susana Peugeot 208 R2 +1:33.4 P1-2

6 Costa Armando – Araújo Octávio Mitsubishi Lancer Evo VI +1:45.1 X3-14

7 Andrade João – Paiva Sérgio Citroën Saxo Cup +1:50.4 X1-9

8 Gonçalves João – Araújo Rui Honda Civic LSi (EG4) +2:19.3 X2-10

9 Coelho Nuno – Ramalho Luís Renault Clio RSR Rally5 +2:31.2 P2-4

10 Sousa João – Abreu Bruno Peugeot 206 S1600 +2:32.3 X1-9

11 Ribeiro André – Alves João Peugeot 206 GTi +2:48.3 X1-9

12 Castro Mário – Cunha Ricardo Ford Fiesta R2T +2:53.5 P2-3

13 Lopes Pedro – Gouveia Duarte Peugeot 207 GTI +2:56.3 X2-11

14 Madureira Filipe – Gonçalves Emanuel Ford Sierra RS Cosworth +3:12.9 X2-11

15 Leão Bruno – Faria Ana Rita BMW 316i E30 +3:13.8 X2-11

16 Caetano Tiago – Boiça Luís Citroën Saxo Cup +3:33.7 X1-9

17 Silva João – Azevedo José Citroën C2 R2 Max +4:00.7 X1-9

18 Cochofel Hölzer Pedro – Silva Miguel Citroën Saxo Cup +4:27.6 X1-9

19 Silva Bruno – Neto Paulo Opel Astra GSi 16V +4:39.9 X2-10

20 Martins Hélder – Martins Diana Mitsubishi Lancer Evo IX +4:56.6 P3-7

FOTOS: Pedro Monserrate e Digital Racing Photo