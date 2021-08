Campeonato Norte de Ralis: Rali de Santo Tirso de regresso | AutoSport

Depois do interregno em 2020 por causa da situação de pandemia, o Rali de Santo Tirso está de regresso este ano com uma edição adaptada aos tempos que vivemos, a disputar a 18 de setembro.

Por forma a simplificar a estrutura da prova e adaptá-la às exigências que os tempos de pandemia têm exigido, o CAST – Clube Automóvel de Santo Tirso entendeu que seria uma opção sensata não realizar a tradicional super-especial noturna que era ponto de encontro de milhares de espetadores.

Assim, para o dia de 6ª feira 17 de Setembro estão reservadas as verificações administrativas e técnicas, o rali em termos competitivos estará concentrado no dia de Sábado. Quanto aos troços, duas passagens pelos 9,1 km de “Refojos / Assunção”, tripla passagem por “Mourinha / Hortal” com os seus 8,8 km de extensão e ainda os 8,2km de “Serra / Vilar de Luz” com dupla passagem também.

Carlos Guimarães, o Presidente do CAST. revela que este esquema de prova “é o mais adequado para as contingências que ainda vivemos. Quisemos desenhar um rali que fosse económico, e acabamos por criar um formato em que um espectador pode ver até seis troços de um rali que tem sete classificativas no total.”

O Rali de Santo Tirso pontua para o Campeonato Norte de Ralis, será a sexta prova do calendário, e terá ainda uma prova extra. As inscrições estão abertas, podendo até 25 de Agosto beneficiar de um desconto por antecipação. Até este dia a inscrição custa 330 Euros (ou 280 para equipas femininas ou equipa do concelho de Santo Tirso). A partir de 26 de Agosto o custo da inscrição será de 400 Euros.

Horário

09.30h – Partida

09.40h – Assistência (15 min)

10.18h – PEC1 – Refojos / Assunção 1

11.01h – PEC2 – Mourinha / Hortal 1

11.49h – PEC3 – Refojos / Assunção 2

12.14h – Reagrupamento – Santo Tirso (20 min)

12.44h – Assistência (30 min)

13.47h – Mourinha / Hortal 2

15.20h – Mourinha / Hortal 3

16.10h – Reagrupamento – Santo Tirso (20 min)

16.48h – Serra / Vilar de Luz 1

18.21h – Serra / Vilar de Luz 2

19.21h – Assistência (10 min)

19.41h – Final do Rali (Santo Tirso)