Campeonato Norte de Ralis/Rali de Famalicão: Adruzilo Lopes e Fernando Peres voltam à luta | AutoSport

Realiza-se este fim de semana o Rali de Famalicão, terceira prova do Campeonato Norte de Ralis (CNR), e que conta também para o Desafio Kumho, tendo também uma Prova Extra. É o primeiro rali de asfalto da temporada, sendo que o Rali de Famalicão 2021 tem seis especiais de classificação. No sábado, cumpre-se uma dupla passagem pela classificativa de Ribeirão/Vilarinho das Cambas/Outiz, com uma extensão de 5,9 km.

No domingo, mais quatro especiais para percorrer, correspondentes a duas rondas por dois troços diferentes: Fradelos/Vilarinho das Cambas/Calendário (11,66 km) e Arnoso Sta. Maria e Sta. Eulália/Nine/Lemenhe/Jesufrei, tendo este uma distância de 8,7 km.

Na Lista de Inscritos contam-se os principais protagonistas de uma competição que não podia estar mais equilibrada: Adruzilo Lopes e Fernando Peres estão empatados no topo de classificação, com 45 pontos, depois de Lopes ter vencido em Vieira do Minho e Peres, feito o mesmo no Rali Terras d’Aboboreira, sendo que ambos foram segundos na prova que não venceram. Como se sabe, o Rali de Montelongo foi adiado, pelo que se segue o Rali de Famalicão.

Na competição seguem-se Henrique Rodrigues, com 20 pontos, Gaspar Pinto (17), Vitor Pascoal, (17), Nelson Silva (16), Luís Morais (15), Filipe Teixeira (14), Augusto Costa (12) e João Andrade (12).

Na prova Extra, entre outros, vários R5, os de Ricardo Costa (Citroen DS3 R5); Luís Delgado (Skoda Fabia R5), José Paula (Citroën C3 R5), Paulo Caldeira (Citroën C3 R5) e Luis Cambão (Citroen DS3 R5).

