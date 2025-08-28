Campeonato Norte de Ralis prossegue com Rali Município de Mesão Frio

O Campeonato Norte de Ralis prossegue este fim de semana com Rali Município de Mesão Frio, evento organizado pelo Clube Automóvel da Régua e sexta prova da competição, que é liderada por Tiago Silva (Ford Fiesta R5) cinco pontos na frente de Mário Castro (Renault Clio RS R3T).

Nesta competição já se realizaram até aqui cinco das nove provas listadas para a temporada, e até o momento, os vencedores das cinco provas realizadas na categoria Norte foram:

Rali Vieira do Minho 2025 (Miguel Carvalho – António Reis, em Hyundai i20 N5)

Rali de Gondomar 2025 (Marco Oliveira – Ricardo Sousa, em Volkswagen Polo N5)

Rali de Santo Tirso 2025 (Marco Oliveira – Ricardo Sousa, em Volkswagen Polo N5)

Rali Famalicão 2025 (Tiago Silva – Pedro Alves, em Ford Fiesta R5)

2. Rally Rota da Cereja de Resende 2025 (Pedro Melo – Nicolau Rabaça em BMW M3 E36)

O campeonato ainda tem as seguintes provas programadas para 2025:

14º Rali Município de Mesão Frio (30 a 31 de agosto, Mesão Frio)

Viana do Castelo Rally (10 a 11 de outubro, Viana do Castelo)

Rali de Vila Flor (25 a 26 de outubro, Vila Flor)

Rally Fafe (6 a 8 de novembro, Fafe)

Programa

1ª Etapa, sábado, 30 de agosto

PEC1 Oliveira 1 8.49 km 18:43

PEC2 Santo André 1 5.19 km 19:16

Reagrupamento – 60 mins 19:31

Serviço B – Rua Doutor Domingos Monteiro – 30 mins 20:36

PEC3 Santo André 2 5.19 km 21:19

Serviço C – Rua Doutor Domingos Monteiro – 45 mins 21:31

2ª Etapa, domingo 31 de agosto

PEC4 Sopé do Marão 1 13.58 km 10:01

PEC5Barqueiros 1 6.79 km 10:29

Reagrupamento – Avenida Conselheiro Alpoim – 10 mins 10:54

Serviço E – Rua Doutor Domingos Monteiro – 30 mins 11:09

PEC6Sopé do Marão 2 13.58 km 11:50

PEC7Barqueiros 2 6.79 km 12:18

Reagrupamento – Avenida Conselheiro Alpoim – 30 mins 12:43

Serviço F – Rua Doutor Domingos Monteiro – 30 mins 13:18

PEC8 Oliveira 2 8.49 km 14:11

Final – Avenida Conselheiro Alpoim 14:41