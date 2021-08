Campeonato Norte de Ralis prossegue com o Rali Município de Mesão Frio | AutoSport

O Campeonato Norte de Ralis prossegue no próximo fim de semana com o Rali Município de Mesão Frio, quarta prova da competição. A prova organizada pelo Clube Automóvel da Régua leva mais uma vez a emoção às desafiantes estradas do Alto Vinhateiro. Para além de pontuar para o Campeonato Norte da especialidade, conta igualmente para os Desafios Kumho Asfalto e Kumho Norte.

O rali do Clube Automóvel da Régua tem algumas novidades neste seu 10º aniversário, nomeadamente no troço de Barqueiros, que conta com duas novas chicanes a meio do percurso, para além de uma zona nova, que anteriormente era realizada na especial noturna, terminando no Miradouro do Imaginário.

Estas alterações acrescentam assim mais quilometragem à extensão da prova que no total terá uma extensão de 121,98 quilómetros, dos quais 61,98 são em provas especiais de classificação.

Numa competição em que até aqui quase só se viram Mitsubishi Lancer Evo nos três lugares do pódio das três provas realizadas – a exceção foi Mário Castro em Famalicão, com o seu Ford Fiesta R2T – Adruzilo Lopes lidera a competição, depois de duas vitórias e um segundo lugar.

Fernando Peres é segundo, depois de triunfar na Aboboreira e ter sido segundo em Vieira do Minho e Famalicão, sendo que Nélson Silva (Mitsubishi Lancer Evo) é terceiro no campeonato, longe dos dois homens da frente, fruto de um oitavo, sexto e quarto lugares. Nas duas rodas motrizes, Luís Morais (Peugeot 208 R2) e João Andrade (Citroen Saxo Cup) partilham a liderança.

O que se passou até aqui…

1 – Rali Vieira do Minho: Adruzilo Lopes bate Fernando Peres em duelo de ‘gigantes’

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX) venceram a prova reservada ao Campeonato Norte de Ralis, no Rali vieira do Minho, depois de baterem Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 2.2s.

Numa autêntica luta de titãs, os dois ex-campeões nacionais de ralis entregaram-se a uma fantástica luta desde a primeira especial, chegaram a estar separados por 11.7s (favoráveis a Adruzilo Lopes), mas Fernando Peres nunca desistiu de lutar e depois de terminarem a manhã separados por 3.8s, Fernando Peres atacou forte na terceira passagem pelo troço da Senhora da Fé / Serradela 3 , PE5, e passou para a frente da classificação reservada aos concorrentes do ‘regional’ Norte.

No último troço, Serradela / Anjos 3 , Adruzilo Lopes bateu Peres por 3.8s e com isso recuperou a posição, vencendo com 2.2s de avanço. Um começo de campeonato excelente, com uma grande luta na frente: “Parabéns ao Martynas Samsonas pelo excelente Rali e consequente vitória á geral. Em termos de Campeonato Norte Ralis, travámos uma excelente luta com o Fernando Peres, e conseguimos vencer que era o nosso objetivo principal”, disse Adruzilo Lopes no final.

O lugar mais baixo do pódio ficou para Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII), que depois de terminarem a manhã a 1m40.1s da frente, mantiveram com alguma facilidade do derradeiro lugar do pódio no final do rali.

Filipe Teixeira e Bruno Coelho (Citroën C2 R2) venceram as duas rodas motrizes e o grupo X1, terminando no quarto lugar final. Deixaram João Andrade e Sérgio Paiva (Peugeot 106 GTI S16) a quase três minutos no grupo X1-9, eles que foram 13º da geral do CNR.

Augusto Costa e Susana Silva (Peugeot 208 VTI) foram quintos do CNR e vencedores dos P1. Tiago Almeida/Bruno Azevedo (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram sextos do CNR e terceiros dos X3-14. João Silva e José Azevedo (Nissan Micra 1.3S) venceram o X1-8.

A prova contou com mais concorrentes, que não pontuam para o CNR, por exemplo os vencedores à geral, os lituanos Martynas Samsonas e Ervinas Snitkas (Mitsubishi Lancer Evo IX) que venceram a prova com mais de um minuto de avanço para o vencedor do CNR, Adruzilo Lopes. Os lituanos venceram os seis troços do rali. Nesta classificação ‘geral’ incluindo os concorrentes que não pontuam para o CNR, Hugo Lopes e Tiago Neves (Ford Fiesta R2) foram quintos classificados, sendo os mais rápidos dos 2WD. Paulo Ferreira e Ivo Pukis (Mitsubishi Lancer Evolution IX P3) foram sextos.

Classificação

1 Samsonas Martynas/Snitkas Ervinas Mitsubishi Lancer Evo IX 44:19.2 P3-7 ()

2 Lopes Adruzilo/Leones Paulo Mitsubishi Lancer Evo IX +1:01.2 P3-7

3 Peres Fernando/Silva José Pedro Mitsubishi Lancer Evo IX +1:03.4 X3-14

4 Pinto Gaspar/Gusmão Bernardo Mitsubishi Lancer Evo VIII +3:25.1 X3-14

5 Lopes Hugo/Neves Tiago Ford Fiesta R2 +3:54.2 P1-2 ()

6 Ferreira Paulo/Pūķis Ivo Mitsubishi Lancer Evo IX +4:06.7 P3-7 ()

7 Teixeira Filipe/Coelho Bruno Citroën C2 R2 +5:07.1 X1-9

8 Costa Augusto/Silva Susana Peugeot 208 R2 +5:25.5 P1-2

9 Almeida Tiago/Azevedo Bruno Mitsubishi Lancer Evo IX +6:03.7 X3-14

10 Castela João/Marquez Rodriguez Peugeot 208 R2 +7:01.9 P1-2 ()

11 Rodrigues Henrique/Rodrigues Daniel Mitsubishi Lancer Evo VII +7:20.5 P3-7

12 Silva Nélson/Janela José Mitsubishi Lancer Evo VI +7:21.0 X3-14

13 Andrade João/Paiva Sérgio Peugeot 106 S16 +8:03.9 X1-9

14 Silva João/Azevedo José Nissan Micra K11 +8:26.2 X1-8

15 Morais Luís/Pereira António Peugeot 208 R2 +9:23.0 P1-2

(*) Não inscritos no Campeonato Norte de Ralis

2 – Rali Terras d’Aboboreira: ‘Vingança’ de Fernando Peres

Fernando Peres e José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) venceram a segunda prova do Campeonato Norte de Ralis, batendo Adruzilo Lopes e Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 19.0s, ‘vingando’ a derrota de Vieira do Minho.

Novamente com os dois ex-campeões nacionais de ralis em luta direta, desta feita foi Peres o mais forte. Peres venceu à geral e o grupo x3-14 e Adruzilo triunfou no grupo P3-7. Vítor Pascoal e Ricardo Faria (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram terceiros classificados, bem longe do duo da frente, terminando a 1m41.8s.

Luís Morais e António Pereira (Peugeot 208 R2) foram os mais fortes das duas rodas motrizes, triunfando ainda na no grupo P1-2, terminando ainda no quarto lugar da geral.

Fernando Peres entrou de imediato ao ataque e na primeira especial, a PE3 do Rali da Aboboreira, bateu Adruzilo Lopes por 8.6s. Gaspar Pinto (Mitsubishi Lancer) ficava a 17.1s na frente de Vítor Pascoal, de regresso ao Mitsubishi, que perdeu logo mais de 30 segundos.

Na segunda especial, Adruzilo Lopes reagiu, mas Peres cedeu apenas 0.6s com Pascoal a perder mais 19.7s. Metade do rali feito e Peres na frente por oitos segundos ‘redondos’.

Na especial seguinte, Peres voltou a bater Adruzilo por 0.3s e no derradeiro troço, Adruzilo Lopes preferiu assegurar a posição com Peres a terminar o rali com 19.0s de avanço.

Nos P1-2, José silva ainda venceu o primeiro troço, mas daí para a frente, Luís Morais passou-o e foi depois construindo uma margem grande.

Vítor Pinheiro e Beatriz Pinto no pequeno Nissan Micra venceram os X1-8, João andrade e Sérgio Paiva (Peugeot 106 S16) triunfaram nos X1-9 e nos X2-10, triunfo de Joao Pestana e André Pestana (Opel Kadett GSI 16v).

Pelo caminho ficaram, por exemplo o Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II de Tiago Almeida e Bruno Azevedo, Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão Bernardo (Mitsubishi Lancer Evo VIII) devido a acidente.

O Campeonato Norte de Ralis sofre agora uma longa interrupção até julho, quando está agendado o Rally Fafe/Montelongo.

Classificação

1 #102 Peres Fernando – Silva José Pedro Mitsubishi Lancer Evo IX 40:47.8 X3-14

2 #101 Lopes Adruzilo – Silva Paulo Mitsubishi Lancer Evo IX +19.0 P3-7

3 #104 Pascoal Vítor – Faria Ricardo Mitsubishi Lancer Evo IX +1:41.8 X3-14

4 #109 Morais Luís – Pereira António Peugeot 208 R2 +5:04.1 P1-2

5 #107 Rodrigues Henrique – Rodrigues Daniel Mitsubishi Lancer Evo IX +5:09.6 P3-7

6 #108 Silva Nélson – Janela José Mitsubishi Lancer Evo VI +5:37.4 X3-14

7 #110 Andrade João – Paiva Sérgio Peugeot 106 S16 +5:50.7 X1-9

8 #116 Caetano Tiago – Boiça Luís Citroën Saxo Cup +6:29.0 X1-9

9 #111 Silva José – Gonçalves Emanuel Peugeot 208 R2 +7:49.7 P1-2

10 #118 Pinheiro Vítor – Pinto Beatriz Nissan Micra K11 +8:45.3 X1-8

11 #114 Pestana João – Pestana André Opel Kadett GSI 16V +8:50.8 X2-10

12 #120 Moreira Alfredo – Nogueira Pedro Fiat Uno 45 S +13:44.3 X1-8

13 #115 Leite José – Gonçalves Francisco Peugeot 106 XSI +16:07.2 X1-8

14 #112 Leite Filipe – Silva José Carlos Renault Clio Williams +16:49.5 X2-10 +42.3

3 – Rali de Famalicão: Domínio de Adruzilo Lopes

Adruzilo Lopes e Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evolution IX) dominaram por completo o Rali de Famalicão, vencendo todas as especiais da prova, terminando com uma vantagem de 52.5s sobre Fernando Peres e José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) que desta feita não conseguiram dar mais luta à dupla vencedora, que desta forma ‘desempata’ as contas do campeonato a seu favor. Se no final dos dois troços de sábado a margem de sete segundos ainda era recuperável, o mau arranque de segundo dia de prova de Peres, que foi apenas sexto na especial, perdendo 26.1s foi decisiva.

Terceiro lugar para Filipe Silva/Joana Silva (Mitsubishi Lancer Evolution VI) que chegaram a essa posição na quarta especial depois do abandono de Armando Costa/Octávio Araújo com uma avaria no Mitsubishi Lancer Evo VI), eles que até aí eram quem mais de perto perseguia Adruzilo Lopes.

Quarto posto para Tiago Silva/Ricardo Faria (Seat Ibiza Cupra D) vencedor das duas rodas motrizes, mas no CNR, o triunfo nos 2WD que participam no campeonato foi para Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta 1.0 Ecoboost) quintos da geral.

A fechar o top 10 ficaram Nelson Silva/José Janela (Mitsubishi Lancer Evolution V) no sexto lugar, na frente de Nuno Alves/Bruno Machado (Citroen C2 R2), Miguel Carvalho/António Reis (Peugeot 206 Gti 2), Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Peugeot 206 Gti) e Rafael Pereira/Alberto Silva (Peugeot 208 R2).

Filme da prova

A prova do Team Baia foi ‘palco’ do domínio insolente de Adruzilo Lopes e Pedro Silva, que no Mitsubishi Lancer Evo IX se impôs nas seis especiais que compunham o evento. E se no primeiro dia Fernando Peres e José Pedro Silva ainda lhe deram alguma réplica, terminando a tirada de sábado a sete segundos do líder, a verdade é que no domingo o piloto portuense nada conseguiu fazer para evitar perder ainda mais terreno para o seu adversário, acabando a mais de 52 segundos do vencedor.

Em algumas especiais Fernando Peres ainda fez ‘jogo igual’ com Adruzilo Lopes, mas em especiais como Fradelos a superioridade do piloto minhoto foi por demais evidente.

Já o último lugar do pódio acabou por ir para a dupla Filipe Silva/Joana Silva (Lancer EVO VI), que herdou a terceira posição depois de problemas ditarem o abandono de Armando Costa, que teve problemas no seu Mitsubishi Lancer Evo VI na primeira passagem pelo troço de Jesufrei.

Atrás do top três João Andrade também chegou a comandar as duas rodas motrizes e o Grupo X1. Infelizmente uma avaria no Citroën Saxo ditaria o abandono, quando protagonizava um interessante duelo com Tiago Silva e Ricardo Faria, que no Seat Ibiza Cupra D chegariam mesmo ao quarto posto, sendo o melhor dos tração dianteira, vencendo o Grupo X4. Sendo que atrás de si Mário Castro e Ricardo Cunha completaram o top cinco, vencendo o Grupo P2 com o Ford Fiesta 1.0 Ecoboost, mostrando uma vez mais que o experiente copiloto de Fafe é também bom ao volante.

Nelson Silva e José Janela foram sextos, depois de ter ficado limitado no seu andamento no primeiro dia pela perda de ALS. Um toque no segundo dia também não ajudou a causa do piloto do Mitsubishi Lancer Evo VI. Memso assim, venceram a Divisão 1 no Desafio Kumho Portugal.

Bruno Alves e Bruno Machado foram sétimos e venceram o Grupo X1 no Citroën C2 R2, batendo Miguel Carvalho e António Reis, que no Peugeot 206 GTi foram oitavos da classificação geral absoluta e venceram a Divisão 2 Kumho. Rafael Cunha e Gonçalo Cunha completaram o pódio do grupo e foram nonos, à frente de Rafael Pereira e Alberto Silva, que no Peugeot 208 R2 venceram o Grupo P1.2.

Na Prova Extra, à partida da qual se apresentaram três concorrentes a vitória foi para José Paula e Pedro Alves, que no Citroën C3 R5 bateram Luís Cambão e Vasco Ferreira, num DS3 R5, numa luta da qual cedo deixou de fazer parte Luís Delgado, devido a problemas no Skoda Fabia R5.

Classificação

1 Adruzilo Lopes Paulo Silva Mitsubishi Lancer Evolution Ix 30:32.4 P3

2 Fernando Peres José Pedro Silva Mitsubishi Lancer Evo Ix 0:52.5 X3

3 Filipe Silva Joana Silva Mitsubishi Lancer Evolution Vi 1:22.0 X3

4 Tiago Silva Ricardo Faria Seat Ibiza Cupra D 1:26.8 X4

5 Mário Castro Ricardo Cunha Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 1:41.4 P2

6 Nelson Silva José Janela Mitsubishi Lancer Evolution Vi 1:48.1 X3

7 Nuno Alves Bruno Machado Citroen C2 R2 2:11.5 X1

8 Miguel Carvalho António Reis Peugeot 206 Gti 2:13.7 X1

9 Rafael Cunha Gonçalo Cunha Peugeot 206 Gti 2:24.8 X1

10 Rafael Marques Pereira Alberto Silva Peugeot 208 R2 2:31.5 P1

11 Manuel Pereira Pedro Alves Peugeot 208 R2 2:50.3 P1

12 João Pedro Sousa Tiago Silva Renault Clio 2:52.7 X2

13 André Ribeiro Joao Alves Peugeot 206 Gti 3:00.9 X1

14 Joao Gonçalves Rui Araujo Honda Civic 3:08.3 X2

15 Pedro Lopes Duarte Gouveia Peugeot 207 Gti 3:21.5 X2