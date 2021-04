Campeonato Norte de Ralis: João Andrade com um carro para cada tipo de piso

João Andrade é um piloto que corre no grupo X1 do Campeonato Norte de Ralis, no seu Citroën Saxo Cup. Este ano, o seu projeto tem algumas novidades: “Sim, é verdade, desde novas parcerias até mesmo a uma nova aposta em termos de carro para os pisos de terra.

A primeira prova terá lugar a 17 e 18 de abril com o Rali de Vieira do Minho aos comandos de um Peugeot 106! Será uma estreia em pisos de terra e onde se espera sobretudo muita aprendizagem e evolução, aliado à soma de pontos para o Campeonato Norte de Ralis com o Peugeot 106.

À parte deste projeto, mantém-se o projeto habitual com o Citröen Saxo Cup para as provas em piso de asfalto que me permitirá continuar a evolução feita até então, sempre acompanhado pelo Sérgio Paiva!

A ideia é sobretudo poder pontuar para o Campeonato Norte de Ralis e continuar a evolução para que temos trabalhado enquanto equipa, passando a incluir as provas de terra no nosso projeto”, disse.