Campeonato Norte de Ralis arranca com Rali Vieira do Minho

No próximo fim de semana realiza-se o Rali Vieira do Minho, prova de abertura do Campeonato Norte de Ralis. Até este momento, e DGS ainda não deu o aval à realização da prova, mas aguarda-se a qualquer momento.

A prova do Motor Cube de Guimarães tem um figurino idêntico às edições anteriores, estão previstas seis especiais de classificação, em palcos ‘mundiais’, pois mesmo com quilometragem diversa, os troços são os mesmos por onde anda o Rali de Portugal.

A Serra da Cabreira é há muito palco da prova portuguesa do Mundial de Ralis e a sua beleza e desafio está bem expressa no facto de ter sido escolhida entre as melhores do WRC.

Quanto ao Rali Vieira do Minho, embora os inscritos não sejam ainda públicos, vai contar com a presença de vários R5, já que o Campeonato de Portugal de Ralis aproxima-se e a prova é um bom local para testar e ganhar ritmo, estando igualmente prevista a presença de vários concorrentes do campeonato de Todo o terreno! Nuno Madeira, com a sua nova Ford Ranger, por exemplo.

Os nomes para a competição ainda não são conhecidos, mas não hão-de andar muito longe do que tem sido visto nos últimos tempos. O Campeão, Lucas Simões, muda de ‘montada’, tem agora um Hyundai i20 R5. Está confirmada a presença de André Cabeças e Bino Santos no novo Mitsubishi Mirage Proto, um carro com um motor grupo A desenvolvido em Portugal e uma caixa sequencial de 6 velocidades. Assim que for pública a decisão da DGS, os concorrentes serão conhecidos.

Em termos de regulamentos, o calendário prevê dez provas, a duas em terra e oito em asfalto, estando para já o Rali de Famalicão ainda por confirmar.

No Campeonato Norte de Ralis, há concorrentes que entendem que o calendário deveria ter um máximo de oito ralis, e que nenhum deles devia fazer parte do CPR, por outro lado há quem pense que devia haver um limite de tempo mínimo de três semanas entre cada rali, o que não sucede em vários casos.

Campeonato Norte de Ralis

17/18 Abril Rali Vieira do Minho (Terra)

30/Abril-2 Maio Rali Terras D’aboboreira (Terra)

2/4 Julho Rally Fafe Montelongo (Asfalto)

24/25 Julho Rali de Vila Nova de Famalicão 2021 – A Confirmar (Asfalto)

28/29 Agosto Rali Município Mesão Frio (Asfalto)

3/5 Setembro Rali do Alto Tâmega (Asfalto)

18/19 Setembro Rali de Santo Tirso (Asfalto)

16/17 Outubro 9 Rali de Viana do Castelo (Asfalto)

30/31 Outubro 15º Rali de Gondomar (Asfalto)

13/14 Novembro Rali Serras do Porto (Asfalto)