Campeonato Norte de Ralis arranca com 41 inscritos em Vieira do Minho

Realiza-se este fim de semana o Rali Vieira do Minho, primeira prova do Campeonato Norte de Ralis. O Campeão absoluto em título, Lucas Simões, já se sabia, não regressa à competição já que tem este ano um Hyundai i20 R5. Fernando Peres, que foi segundo classificado em 2020, está de regresso com o Mitsubishi Lancer Evolution IX, ainda e sempre com José Pedro Silva ao lado.

Augusto Costa, terceiro do campeonato no ano passado, e campeão dos P1, e das 2RM, regressa com o Peugeot 208 R2, tendo a seu lado Susana Silva.

Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII) foram quartos do campeonato do ano passado, também marcam presença, o mesmo sucedendo com João Silva e José Azevedo (Nissan Micra 1.3 S) vencedores do Grupo X 1 em 2020. Nomes como Tiago Caetano/Luís Boiça (Citroen Saxo), António Oliveira/Filipe Carvalho (Peugeot 205 GTI), João Andrade/Sérgio Paiva (Peugeot 106 GTI S16), Carlos Goncalves/Afonso Gonçalves (Peugeot 106 GTI), Capela Morais (Peugeot 205 XAD), Vitor Rodrigues (Citroen Saxo). A lista completa de inscritos está em baixo, há concorrentes, por exemplo Mário Castro que se iniciam o seu campeonato mais para a frente.

Em termos de regulamentos, o calendário prevê dez provas, a duas em terra e oito em asfalto, estando para já o Rali de Famalicão ainda por confirmar.

Campeonato Norte de Ralis

17/18 Abril Rali Vieira do Minho (Terra)

30/Abril-2 Maio Rali Terras D’aboboreira (Terra)

2/4 Julho Rally Fafe Montelongo (Asfalto)

24/25 Julho Rali de Vila Nova de Famalicão 2021 – A Confirmar (Asfalto)

28/29 Agosto Rali Município Mesão Frio (Asfalto)

3/5 Setembro Rali do Alto Tâmega (Asfalto)

18/19 Setembro Rali de Santo Tirso (Asfalto)

16/17 Outubro 9 Rali de Viana do Castelo (Asfalto)

30/31 Outubro 15º Rali de Gondomar (Asfalto)

13/14 Novembro Rali Serras do Porto (Asfalto)