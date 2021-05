Campeonato de Ralis Norte: ‘Vingança’ de Fernando Peres

Fernando Peres e José Pedro Silva ( Mitsubishi Lancer Evo IX) venceram a segunda prova do Campeonato Norte de Ralis, batendo Adruzilo Lopes e Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) por 19.0s, ‘vingando’ a derrota de Vieira do Minho.

Novamente com os dois ex-campeões nacionais de ralis em luta direta, desta feita foi Peres o mais forte. Peres venceu à geral e o grupo x3-14 e Adruzilo triunfou no grupo P3-7. Vítor Pascoal e Ricardo Faria (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram terceiros classificados, bem longe do duo da frente, terminando a 1m41.8s.

Luís Morais e António Pereira (Peugeot 208 R2) foram os mais fortes das duas rodas motrizes, triunfando ainda na no grupo P1-2, terminando ainda no quarto lugar da geral.

Fernando Peres entrou de imediato ao ataque e na primeira especial, a PE3 do Rali da Aboboreira, bateu Adruzilo Lopes por 8.6s. Gaspar Pinto (Mitsubishi Lancer) ficava a 17.1s na frente de Vítor Pascoal, de regresso ao Mitsubishi, que perdeu logo mais de 30 segundos.

Na segunda especial, Adruzilo Lopes reagiu, mas Peres cedeu apenas 0.6s com Pascoal a perder mais 19.7s. Metade do rali feito e Peres na frente por oitos segundos ‘redondos’.

Na especial seguinte, Peres voltou a bater Adruzilo por 0.3s e no derradeiro troço, Adruzilo Lopes preferiu assegurar a posição com Peres a terminar o rali com 19.0s de avanço.

Nos P1-2, José silva ainda venceu o primeiro troço, mas daí para a frente, Luís Morais passou-o e foi depois construindo uma margem grande.

Vítor Pinheiro e Beatriz Pinto no pequeno Nissan Micra venceram os X1-8, João andrade e Sérgio Paiva (Peugeot 106 S16) triunfaram nos X1-9 e nos X2-10, triunfo de Joao Pestana e André Pestana (Opel Kadett GSI 16v).

Pelo caminho ficaram, por exemplo o Mitsubishi Mirage RS Proto Evo II de Tiago Almeida e Bruno Azevedo, Gaspar Pinto e Bernardo Gusmão Bernardo (Mitsubishi Lancer Evo VIII) devido a acidente.

O Campeonato Norte de Ralis sofre agora uma longa interrupção até julho, quando está agendado o Rally Fafe/Montelongo.